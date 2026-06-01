A Reggio Calabria torna il Villaggio del Motociclista: così il Motoclub cittadino festeggia 51 anni | INFO

Il Motoclub Reggio Calabria celebra il suo 51° anniversario con il “2° Villaggio del Motociclista”, in programma nella prossima domenica 7 giugno sul Lungomare di Reggio Calabria. Anche quest’anno il grande appuntamento è stato inserito ufficialmente nel contesto della “Giornata Nazionale dello Sport”, organizzata dal CONI in tutta Italia. A Reggio Calabria l’iniziativa interesserà il tratto del Lungomare compreso tra Piazza Indipendenza e l’Arena dello Stretto. L’intera zona sarà interdetta alla circolazione, creando così un’atmosfera di festa e di condivisione per grandi e piccini, tra passione e divertimento.

Il contesto rappresenta un’occasione speciale per celebrare oltre cinque decenni di passione, amicizia e cultura motorizzata. La manifestazione coinvolgerà appassionati e famiglie in un’intera giornata condivisa all’insegna del divertimento e dell’amore verso le due ruote. All’interno del Villaggio saranno presenti i principali brand del settore, rappresentati dalle proprie concessionarie, che esporranno e faranno provare le ultime novità, oltre a varie moto d’epoca e a modelli da competizione.

Si tratterà di un’occasione unica per avvicinare il pubblico al mondo delle due ruote, tra spettacoli e test drive. Parteciperanno inoltre il Club Aremes Lillo Cavallo con le ammirate auto d’epoca, il Club Fiat 500 storiche e la Scuderia automobilistica “Aspromonte”, che presenterà l’edizione 2026 della famosa Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie. Per ulteriori informazioni è possibile seguire le pagine social del Motoclub Reggio Calabria su Instagram e Facebook o contattare il numero 0965 332874.