A Reggio Calabria l’omaggio a Pirandello: al centro l’identità femminile tra frammentazione e smascheramento

In occasione dell’anniversario della nascita di Luigi Pirandello, il Circolo Polimeni di Reggio Calabria ha ospitato un intenso e partecipato reading letterario e teatrale dal titolo “L’identità femminile tra frammentazione e smascheramento in Pirandello”. L’iniziativa, promossa dalla FIDAPA e rivolta alle socie e agli ospiti intervenuti, ha posto al centro una delle questioni più attuali e profonde dell’opera pirandelliana: il rapporto tra identità, ruolo sociale e condizione femminile. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti della presidente Federika Gallo, che ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali capaci di coniugare letteratura, teatro e riflessione sull’attualità, valorizzando il ruolo della donna attraverso i grandi classici della letteratura italiana.

Protagoniste della serata sono state le Prof. Francesca Zaccone e Maria Luisa Neri, che hanno guidato il pubblico in un percorso interpretativo dedicato all’universo femminile nell’opera pirandelliana. Attraverso letture sceniche, riflessioni critiche e momenti di intensa interpretazione teatrale, è emersa la complessità dei personaggi femminili creati dal drammaturgo siciliano, figure sospese tra il desiderio di autenticità e il peso delle convenzioni sociali. Il reading ha posto al centro il tema della frammentazione dell’identità, cifra distintiva del pensiero di Pirandello, evidenziando come le sue protagoniste vivano il conflitto tra ciò che sono realmente e l’immagine che la società impone loro. Lo “smascheramento”, elemento fondamentale della poetica pirandelliana, diventa così non solo un espediente teatrale, ma un percorso di verità che coinvolge profondamente la dimensione femminile.