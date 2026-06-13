A Reggio Calabria la presentazione di “Chianafera”, il nuovo romanzo di Orazio Labbate

La Libreria Ubik ospiterà domenica 15 giugno alle ore 18.30 la presentazione di “Chianafera”, il nuovo romanzo di Orazio Labbate, considerato tra le voci più originali e visionarie della narrativa italiana contemporanea. L’incontro rappresenta un appuntamento dedicato alla letteratura contemporanea e alla scoperta di una delle opere più recenti dell’autore. Con “Chianafera”, Labbate costruisce un racconto ambientato in una Sicilia sospesa tra dimensione onirica e realismo deformato, in cui il confine tra memoria e immaginazione si dissolve progressivamente.

Il protagonista, che porta lo stesso nome dell’autore, si risveglia nel manicomio della Madonna della Catena senza ricordare le ragioni del proprio internamento, dando avvio a un percorso narrativo complesso e perturbante. Al centro della storia un diario enigmatico che diventa strumento di trasformazione della memoria e porta il protagonista in una discesa nei territori dell’infanzia e dell’inconscio. Attraverso simboli, figure archetipiche e visioni, il romanzo si sviluppa come un viaggio letterario denso e stratificato. L’opera si configura come una riflessione narrativa sul rapporto tra identità, ricordo e trauma, immersa in una forte componente immaginifica e simbolica.