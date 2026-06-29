A Palermo la presentazione ufficiale della mostra “Costellazioni culturali: arti contemporanee, design e sapere scientifico per rileggere il cielo”

Nella mattina del 3 luglio 2026, la Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, a Palermo, ospiterà la presentazione ufficiale della mostra “Costellazioni culturali: arti contemporanee, design e sapere scientifico per rileggere il cielo” allestita al Museo della Specola, gestito dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo e parte del Sistema Museale di Ateneo (UNIPA Heritage) dell’Università degli Studi di Palermo. L’esposizione al Museo della Specola rappresenta il primo appuntamento pubblico di “Lezioni dallo Spazio”, un progetto culturale che intreccia arte, astronomia, ricerca scientifica e progettazione contemporanea in un percorso interdisciplinare capace di mettere in dialogo istituzioni, territori e saperi tra Sicilia e Toscana.

Il progetto è promosso dalle Accademie di Belle Arti di Palermo e Firenze

Il progetto è promosso dalle Accademie di Belle Arti di Palermo e Firenze, dall’Osservatorio Polifunzionale del Chianti (OPC), dall’INAF Osservatorio Astronomico di Palermo, dalla Fondazione GAL Hassin (Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello) e dalla Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze – e si svilupperà da luglio 2026 a gennaio 2027 attraverso mostre, attività, incontri, laboratori, ricerca e produzione culturale distribuiti tra Sicilia e Toscana.

Il progetto “Lezioni dallo Spazio” nasce dall’idea di Ruggero Stanga (astrofisico, ex docente all’Università degli Studi di Firenze e già responsabile del Planetario Fondazione Scienza e Tecnica – Museo di Firenze) e Alfonso Fraia (Accademia di Belle Arti di Palermo) ed è curato da Alfonso Fraia e Catia Kuo (Accademia di Belle Arti di Firenze).

La mostra “Costellazioni culturali: arti contemporanee, design e sapere scientifico per rileggere il cielo” costituisce il momento di restituzione pubblica del progetto e presenta gli esiti di un articolato percorso di ricerca e sperimentazione sviluppato dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Palermo e Firenze. Gli studenti hanno elaborato autonomamente le suggestioni ricevute durante le visite, le attività laboratoriali e i momenti di confronto con docenti, artisti, scienziati e ricercatori, trasformandole in opere che reinterpretano il cielo e i suoi significati attraverso linguaggi contemporanei. Gioielli, incisioni, tessuti d’arte, cianotipie, applicazioni in realtà aumentata e installazioni realizzate con materiali e tecniche differenti testimoniano la ricchezza del dialogo tra espressione artistica e sapere scientifico, offrendo nuove modalità di visualizzazione della conoscenza e nuove prospettive di lettura del rapporto tra uomo, cultura e universo.

L’incontro, aperto al pubblico su prenotazione (maggiori info alla sezione “Informazioni importanti”), illustrerà obiettivi, protagonisti e attività del progetto attraverso il contributo delle istituzioni coinvolte, della comunità scientifica e del mondo della formazione.

PROGRAMMA:

3 luglio, ore 10:00

presso Sala Piersanti Mattarella – ARS Palazzo dei Normanni

Piazza del Parlamento 1, Palermo

9:30 Arrivo e accoglienza 10:00 11.30 Inizio presentazione Modera Laura Daricello Introduzione e saluti istituzionali presso Sala Piersanti Mattarella. Relatori: Alfonso Fraia, docente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo Catia Kuo, docente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze Conclusioni del Prof. Ruggero Stanga Visita alla Mostra al Museo della Specola e tour del Palazzo dei Normanni

Sarà possibile partecipare alla visita inaugurale della mostra, organizzata presso il Museo della Specola, in gruppi di massimo 20 persone per turno. La visita avrà una durata indicativa di circa un’ora. Il Museo della Specola, situato sulla sommità di Palazzo dei Normanni, è accessibile esclusivamente attraverso molte scale e non dispone di percorsi alternativi. Pertanto, la visita non è accessibile a persone con disabilità motorie e non è consigliata a persone con patologie cardiache.

Partecipazione gratuita, fino a esaurimento dei posti. Prenotazione obbligatoria tramite form per l’evento di presentazione e la visita:

https://forms.gle/CNAGTBMfqDvAP2L57

I PARTNER

Sono stati coinvolti 32 esperti tra scienziati, ricercatori, docenti, artisti e professionisti, oltre a una vasta comunità di studenti accademici e universitari, impegnati in un percorso condiviso che intreccia ricerca scientifica, formazione e produzione artistica. Tra i protagonisti del progetto figurano: Alessandro Alfieri, Sacha Barion, Gaia Bindi, Cristina Borgioli, Antonio Brangi, Marcello Carriero, Angela Ciaravella, Ilaria Cinelli, Serena Conti, Edvige Corbelli, Laura Daricello, Umberto De Paola, Laura Faustini, Alfonso Fraia, Fausto Gristina, Emanuele Guerra, Catia Kuo, Laura Leonardi, Donatella Lippi, Stefania Lotti, Fabrizio Lucchesi, Francesca Martines, Sabrina Masiero, Giuseppe Mogavero, Alessandro Nastasi, Emanuele Pace, Martina Pecoraino, Annalisa Riggio, Giada Rodani, Sandro Scalia, Valdi Spagnulo, Ruggero Stanga e Luciana Ziino.

Il progetto interessa inoltre venti insegnamenti appartenenti a differenti aree disciplinari, contribuendo al rafforzamento del dialogo tra il sistema AFAM e il mondo universitario e favorendo la costruzione di nuove prospettive per la conoscenza e l’innovazione. Tali insegnamenti appartengono a differenti aree disciplinari: Applicazioni digitali per le arti visive, Design del gioiello, Design dell’accessorio, Design del tessuto, Disegno per la progettazione, Documentazione fotografica, Elaborazione digitale dell’immagine, Fotografia due, Fotografia dei beni culturali, Fenomenologia delle arti contemporanee, Graphic Design, Metodologia della progettazione, Pittura, Storia dell’arte contemporanea, Storia del design, Storia delle arti tessili, Tecniche della ceramica, Tecniche dell’incisione calcografica, Teoria e metodo dei mass media e Web Design.