A Messina una giornata dedicata alla nuova generazione creativa

Una giornata interamente dedicata alla creatività contemporanea, ai giovani talenti e alle professioni della comunicazione. Domani, venerdì 5 giugno, in occasione della terza edizione messinese de Il Grande Venerdì di Enzo, la più importante portfolio review nazionale promossa da Art Directors Club Italiano (ADCI). Nell’ambito dell’iniziativa, Creative Hub Messina propone NEXT GROUND – Dalle idee ai portfolio, un percorso di talk, incontri e momenti di confronto che accompagnerà il pubblico per l’intera mattinata, creando un ponte diretto tra formazione, ispirazione e mondo delle professioni creative e offrendo a studenti, giovani professionisti, freelance emergenti e appassionati l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei protagonisti dell’industry creativa italiana.

Il sindaco di Messina Federico Basile sottolinea il valore dell’appuntamento come occasione di crescita per le nuove generazioni e come momento di apertura della città al mondo delle professioni creative, evidenziando l’importanza di eventi capaci di mettere in connessione formazione, talento e industria culturale. Anche quest’anno, Villa Dante si conferma sede dell’iniziativa, rafforzando la vocazione del luogo come spazio dedicato alla cultura, ai giovani e alla creatività.

La giornata prenderà il via alle ore 10.00

La giornata prenderà il via alle ore 10.00, sul palco si alterneranno professionisti e ospiti provenienti da diverse realtà del settore, chiamati a condividere esperienze, visioni e percorsi professionali.

Come evidenzia Caterina Mittiga, Local Ambassador ADCI e founder di heyplan! The Project Management Studio, l’iniziativa è pensata per favorire il dialogo tra giovani creativi e professionisti del settore, creando opportunità di confronto, orientamento e crescita. In quest’ottica, l’affiancamento di NEXT GROUND al Grande Venerdì di Enzo consente di ampliare l’offerta dell’evento e di dedicare un’intera giornata ai temi della creatività contemporanea e delle professioni creative.

Alle ore 16.30 prenderà il via la terza edizione messinese de Il Grande Venerdì di Enzo, appuntamento ormai consolidato nel panorama creativo nazionale. La portfolio review offre a studenti, junior e creativi emergenti la possibilità di presentare i propri lavori – portfolio, campagne pubblicitarie, progetti editoriali, branding, illustrazioni, motion graphic, video e concept creativi – ricevendo feedback, suggerimenti e orientamento professionale direttamente da art director, copywriter, designer, strategist e professionisti provenienti da agenzie e realtà di rilievo nazionale.

Per Creative Hub Messina è importante continuare a costruire occasioni che mettano in connessione il territorio con il panorama creativo nazionale. Ospitare per il terzo anno consecutivo Il Grande Venerdì di Enzo e affiancarlo a un programma di talk e incontri rappresenta un investimento sulla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni creative della città, afferma Fabrizio Adamo, presidente di Creative Hub Messina, 3D artist e co-founder di Pomona Pictures.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per il territorio e per la crescita della comunità creativa locale, contribuendo ad avvicinare i giovani del Sud a esperienze, relazioni professionali e occasioni di confronto spesso concentrate nei principali centri dell’industria creativa italiana.

Le iscrizioni ai talk della mattina e alle sessioni di portfolio review sono disponibili online all’indirizzo:

https://creativehub.messina.it/nextground-gvde2026

Programma

Ore 10.00 – Welcome & Onboarding Accoglienza dei partecipanti, introduzione alla giornata e apertura dei lavori a cura di Creative Hub Messina.

Ore 11.00 – Design Impactful ExperiencesCome progettare esperienze capaci di generare connessioni, coinvolgimento e valore attraverso il design. Speaker: Francesco Stagno D’Alcontres, CEO & Founder di Idib Group.

Ore 11.30 – Tu non sei un cliente. Le regole (in)visibili della comunicazione sociale

Speaker: Letizia Bucalo, comunicatrice sociale e fundraiser.

Ore 12.00 – EA Sports: integrazione degli strumenti AI tra online e offline – Processi, strumenti e utilizzo dell’intelligenza artificiale nella costruzione di esperienze e contenuti contemporanei.

Speaker: Fabrizio Adamo, 3D Artist.

Ore 16.30 – Il Grande Venerdì di Enzo Portfolio Review – Sessioni di portfolio review, confronto e feedback con professionisti dell’industry creativa italiana.