A Messina la cerimonia di premiazione della 2ª edizione del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico

Una giornata dedicata al talento geometrico, al rigore grafico e allo sviluppo delle competenze chiave per i professionisti di domani. Presso la sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina, si è svolta ieri la cerimonia di premiazione della seconda edizione provinciale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico. L’evento, che ha ricevuto il patrimonio morale dell’Ordine ospitante, ha celebrato il culmine di un percorso didattico di alto valore formativo.

L’iniziativa mira a restituire centralità all’esercizio grafico tradizionale

Ideato nel 2015 dal professor Fabio Macchia dell’IC “Egnazio Danti” di Alatri, l’iniziativa mira a restituire centralità all’esercizio grafico tradizionale, competenza ritenuta fondamentale per la formazione scientifica e tecnologica dei giovani studenti. Quest’anno, la competizione ha raggiunto numeri imponenti, coinvolgendo ben 66 province e circa 45.000 alunni in tutta Italia. Ben 1.039 sul solo territorio messinese, suddivisi in 12 Istituti Comprensivi.

La riuscita di questa edizione si deve alla sinergia della rete guidata dall’IC Novara di Sicilia come scuola capofila

La riuscita di questa edizione si deve alla sinergia della rete guidata dall’IC Novara di Sicilia come scuola capofila, sotto la direzione della Dirigente Scolastica, prof.ssa Concetta Carnabuci. Grazie alla sensibilità istituzionale e al supporto gestionale garantito dalla presidenza, è stato possibile coordinare con successo le dodici diverse realtà scolastiche del territorio, offrendo ai giovani studenti un’importante opportunità di confronto basata sul merito e sulla valorizzazione delle discipline tecnologiche.

Sotto questa direzione, le attività sul campo sono state coordinate dalla referente provinciale, prof.ssa arch. Fortunata Maria Donato. La selezione è stata rigorosa; la prova dello scorso 12 maggio ha visto la partecipazione di 79 finalisti provinciali, la graduatoria di merito strutturata su parametri nazionali ha definito la rosa dei 31 convocati ufficiali per la cerimonia di premiazione. Gli elaborati grafici sono stati esaminati in due intense sessioni dalla commissione di correzione composta dalla prof.ssa Donato, in qualità di presidente, dai docenti di tecnologia G. Scuderi e S. Recupero (IC “D’Alcontres-Balotta”) e da D. Pettineo (IC “S. D’Arrigo”).

Il progetto ha preso vita nelle aule grazie all’impegno dei docenti di tecnologia referenti delle scuole coinvolte:

● IC Novara di Sicilia (capofila): prof.ssa F. M. Donato

● IC “S. D’Arrigo” di Venetico: prof. D. Pettineo

● IC Torregrotta: prof. S. Fiorello

● IC Saponara: prof.ssa V. Formica ● IC Tremestieri: prof.ssa A. Carbone

● IC Santa Teresa di Riva: prof.ssa R. Ingoglia

● IC “Santa Lucia” di Lipari: prof. S. Di Stefano

● IC N. 1 Tortorici: prof. V. Radice

● IC San Filippo del Mela: prof. S. Accetta

● IC Villa Lina-Ritiro: prof.ssa D. Renda

● IC “D’Alcontres-Balotta”: prof. G. Scuderi

● IC Secondo Milazzo: prof.ssa G. Puglisi

Ad accogliere la platea nella sede dell’Ordine è stata la vicepresidente dell’Area Jonica Arch. Angela Muscolino che ha portato i saluti del Presidente dell’Ordine Arch. Giovanni Lazzari e di tutto il Consiglio. Presente anche il Segretario Arch. Bruno Barlassina. Assente per motivi di lavoro il vicepresidente dell’Area Tirrenica Antonino Milone.

Il titolo di Campione Provinciale Assoluto è andato a Tommaso Pettineo dell’IC di Saponara, che rappresenterà l’intera provincia di Messina alla finalissima nazionale di Rieti il prossimo ottobre 2026. Secondo posto per Rebecca Grasso (IC “Fermi” di San Filippo del Mela) e terzo gradino per Salvatore Genovese (IC Novara di Sicilia). Premiati anche i primi 10 della classifica generale e i migliori di ogni singola scuola, mentre il vincitore assoluto ha ricevuto lo speciale astuccio “teKit” firmato Koh-I-Noor, personalizzato con il logo ufficiale del Campionato di disegno tecnico, da una recente collaborazione con la prestigiosa azienda.

La manifestazione si è conclusa tra gli applausi delle famiglie e dei docenti, uniti nel motto: “Disegniamo il futuro insieme”. Un richiamo forte alla cura del dettaglio, al rigore logico e alla determinazione, intese come competenze strutturali e preziose per permettere ai giovani di dare una forma pulita e perfetta alle idee di domani.