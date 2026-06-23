A Marina di Gioiosa Ionica evento benefico a sostegno dell’Oncologia di Locri. Il presidente Cirillo: “serata speciale”

Piazza dei Marinari a Marina di Gioiosa Ionica ha ospitato la prima edizione di “A•mare – Stars and Charity”, un evento straordinario, nato dall’idea dello chef Riccardo Sculli e dell’Associazione Marinamo. “A•mare è molto più dell’inaugurazione della nostra estate: è la dimostrazione che la Calabria deve puntare in alto”, ha affermato il Sindaco Rocco Femia. “Per questo primo appuntamento volevamo un evento con un’anima. Non celebriamo soltanto il nostro cibo eccezionale, ma diamo valore al nostro mare e alla nostra innata capacità di accoglienza, proponendo una visione nuova del nostro territorio. E soprattutto, non dimentichiamo chi ha più bisogno: i proventi di questa grande festa si trasformeranno in un aiuto concreto per sostenere chi lotta contro la malattia nel reparto di Oncologia di Locri, provando a regalare loro un sorriso in più”, rimarca. L’evento, che aspira a diventare un punto di riferimento regionale, ha visto la partecipazione di ben nove grandi chef, un pastry chef, un maestro gelatiere e selezionati bartender.

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Locri

L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Locri, finalizzato all’acquisto di macchinari specifici e al miglioramento dell’accoglienza dei pazienti in una struttura fondamentale per l’intero territorio.

Cirillo: “da Presidente del Consiglio regionale sosterrò sempre eventi così importanti”

“A Marina di Gioiosa Ionica, un grande evento per la Locride. Grazie all’Associazione MarinAmo e allo chef Riccardo Sculli per una serata speciale a sostegno del reparto di Oncologia di Locri. Quando la solidarietà incontra le eccellenze del territorio emerge il volto migliore della Calabria. Da Presidente del Consiglio regionale sosterrò sempre eventi così importanti”, lo afferma il presidente Salvatore Cirillo.