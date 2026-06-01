A Cosenza nasce VINAGGI, la prima enoteca immersiva della città. Il taglio del nastro è in programma giovedì 4 giugno alle 19, in via Simonetta, 9, a pochi passi dalla centralissima Piazza Bilotti. Subito dopo l’inaugurazione si terrà un talk sul tema “La Calabria straordinaria si racconta attraverso l’enogastronomia”, un’occasione di confronto tra istituzioni, imprenditori e professionisti del settore per analizzare l’importante crescita dell’enogastronomia calabrese, fortemente spinta dall’attività di promozione svolta dalla Regione Calabria negli ultimi anni.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Vincenzo Alvaro. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cosenza Franz Caruso, interverranno, tra gli altri, Fulvia Caligiuri, Direttore Generale Arsac; Angelo P. Grazioso di Vinaggi; Raffaella Ciardullo, delegata regionale di Fivi Calabria; Demetrio Stancati, presidente del consorzio Terre di Cosenza Dop; e Francesco Palmieri, presidente Fisar Cosenza. È previsto anche il contributo tecnico dell’executive chef e mixology expert Francesca Mannis. Le conclusioni saranno affidate a Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura e alle risorse agroalimentari.

“Senza il grande lavoro di promozione di questi ultimi anni con Calabria straordinaria, difficilmente una realtà come la nostra avrebbe potuto aprire uno store in Calabria”, spiega Grazioso. “Vinaggi è la prima enoteca immersiva di Cosenza. Un percorso sensoriale per wine lover, professionisti del settore e grandi buyer. Ci proponiamo al mercato con venticinquemila bottiglie di vino, bollicine e distillati, 350 metri quadrati di esposizione, cinque sommelier, tre postazioni multimediali per collegamenti con le cantine e trentadue erogatori wineemotion per degustazioni”.