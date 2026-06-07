A Catanzaro ritorna il “Forte Magna Graecia Summer School” per giovani ortopedici | INFO

L’Università Magna Graecia di Catanzaro si prepara ad ospitare la nona edizione della FORTE Magna Graecia Summer School. Dall’8 al 12 giugno prossimi l’ateneo sarà teatro di un evento internazionale dedicato all’alta formazione dei giovani ortopedici, ideato e promosso dalla FORTE, la federazione europea degli ortopedici under 40. Il congresso sarà presieduto dal Prof. Michele Mercurio, past president della società scientifica. La Summer School è rivolta a tutti i giovani ortopedici desiderosi di confrontarsi con esperti e specialisti di fama mondiale.

La faculty dell’evento include oltre 60 relatori internazionali, mentre i partecipanti superano le 100 unità, provenienti da Europa e anche da Paesi extraeuropei. Tra i relatori di prestigio figurano il Prof. Dejour da Lione, il Prof. Becker da Berlino, il Prof. Haddad da Londra, il Prof. Giannoudis da Leeds, il Prof. Clauss da Basilea, la Prof.ssa Allington da Liegi e il neo eletto presidente della Società Europea di Ortopedia e Traumatologia (EFORT), il Prof. Nelissen da Leiden.

Da lunedì a venerdì la Summer School offrirà due corsi paralleli in due sale conferenze separate. In una sala sarà disponibile il Comprehensive Review Course (CRC) per chi desidera ampliare le proprie conoscenze con un corso di ripasso generale. Nella seconda sala, l’Exam Preparation Course (EPC) offrirà una formazione più interattiva in preparazione agli esami nazionali e all’EBOT. I partecipanti potranno interagire tra loro condividendo esperienze medico-scientifiche e approfondendo le migliori pratiche.

La FORTE Summer School rappresenta un’opportunità unica per apprendere da leader internazionali del settore, arricchita da un programma sociale che favorisce lo scambio culturale e professionale in un contesto stimolante e internazionale. Appuntamento dunque a Catanzaro, nel cuore della Calabria, culla della Magna Grecia, per un’immersione completa nell’ortopedia di eccellenza, tra formazione, confronto e crescita professionale.

FORTE (Federation of Orthopaedic and Trauma Trainees in Europe) è la federazione europea che unisce medici in formazione e specialisti ortopedici under 40. Fondata nel 2005, si propone di standardizzare la formazione, promuovere borse di studio (fellowship) e favorire il networking tra giovani chirurghi.