A Catanzaro il concerto conclusivo degli Amici della Musica con il Duo Ancarani-Fornaciari

Si chiude con un appuntamento di rilievo la stagione musicale degli Amici della Musica, associazione aderente ad AMA Calabria. Venerdì 12 giugno, alle ore 18, la Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili a Catanzaro accoglierà il Duo Silvia Ancarani – Fabio Fornaciari, protagonista dell’atto conclusivo di una stagione definita da incorniciare. Il concerto rappresenta un’occasione preziosa per il pubblico catanzarese, chiamato a vivere l’ultimo evento della rassegna attraverso un programma che attraversa epoche e linguaggi diversi, da Ludwig van Beethoven a Johannes Brahms, fino a Sergej Prokofiev.

La Presidente degli Amici della Musica, Daniela Faccio, ha sottolineato il valore dell’evento e delle varie proposte musicali della stagione: “accogliere artisti come Silvia Ancarani e Fabio Fornaciari significa dare spazio a un’idea di musica che nasce dall’ascolto reciproco e dalla ricerca sonora perfetta. La loro presenza nella nostra stagione è un invito a riscoprire la bellezza del dialogo musicale, capace di emozionare e di unire il pubblico in un’unica esperienza condivisa. Questo concerto conclude una rassegna che, ancora una volta, segna il grande impegno della nostra Associazione insieme ad AMA Calabria”.

Al centro della serata ci sarà la complicità artistica del duo formato da Silvia Ancarani e Fabio Fornaciari. Ancarani, con il suo violoncello dal timbro caldo e avvolgente, capace di un fraseggio che unisce eleganza e profondità emotiva, incontrerà la sensibilità pianistica di Fornaciari, interprete attento alle sfumature, alla costruzione architettonica del suono e alla cura del dettaglio.

Insieme, i due musicisti daranno vita a un equilibrio raro, fondato su una profonda complicità che in ogni performance si trasforma in un viaggio sonoro, in cui la sintonia degli interpreti diventa il filo capace di unire epoche e linguaggi diversi. Ogni loro esibizione non è soltanto un incontro tra strumenti, ma la rivelazione di un’intesa che nasce quando due artisti vivono in simbiosi ogni nota.

Il programma si aprirà con la Sonata in Fa maggiore op. 5 n. 1 di Ludwig van Beethoven, opera giovanile ma già sorprendentemente audace. L’Adagio sostenuto, quasi un momento di profonda meditazione, introdurrà un Allegro ricco di vitalità, mentre il Rondò conclusivo metterà in luce la brillantezza tecnica dei due musicisti e la vivacità del dialogo tra i due strumenti. Con questa composizione dell’autore tedesco, il Duo Ancarani-Fornaciari mostrerà fin da subito la propria capacità di fondere energia e raffinatezza.

La serata proseguirà con tre Lieder di Johannes Brahms, presentati in versione per violoncello e pianoforte: Von ewiger Liebe, Die Mainacht e Wie Melodien zieht es mir. In queste trascrizioni, il violoncello assumerà la voce umana con naturalezza sorprendente, trasformando ogni linea melodica in un canto intimo e vibrante, mentre il pianoforte sosterrà le emozioni con estrema delicatezza cameristica, in un momento in cui la poesia del suono diventerà protagonista.

La parte conclusiva del concerto sarà dedicata alla Sonata in Do maggiore op. 119 di Sergej Prokofiev, capolavoro del Novecento che richiede una grande maturità esecutiva. L’Andante grave aprirà un mondo sonoro carico di tensione; il Moderato alternerà lirismo e ironia con un equilibrio sottile; l’Allegro finale, grazie alla sua grande energia, offrirà al duo l’occasione di esprimere tutta la propria forza interpretativa. Questa composizione metterà alla prova tanto la tecnica quanto la visione artistica del Duo Ancarani-Fornaciari. L’ingresso al concerto è possibile tramite abbonamento alla stagione 2026 oppure con l’acquisto del biglietto disponibile prima dell’inizio dell’evento.

Programma

Ludwig van Beethoven

Sonata in Fa maggiore per Violoncello e Pianoforte op. 5 n. 1

Adagio sostenuto. Allegro

Rondò: Allegro vivace

Johannes Brahms

Von ewiger Liebe (arr. per violoncello e pianoforte) op. 43 n. 1

Die Mainacht (arr. per violoncello e pianoforte) op. 43 n. 2

Wie Melodien zieht es mir (arr. per violoncello e pianoforte) op. 105 n. 1

Sergej Prokofiev

Sonata in Do maggiore per Violoncello e Pianoforte op. 119

Andante grave

Moderato

Allegro, ma non troppo