A Bagnara il Gran Galà del Pesce Spada: tre giorni tra tradizione marinara, gusto e memoria | INTERVISTE

Dal 24 al 26 luglio, Piazza Matteotti a Bagnara Calabra tornerà a essere il cuore pulsante della tradizione marinara della Costa Viola con la 61ª edizione del Gran Galà del Pesce Spada. Un appuntamento storico che rinnova il legame profondo tra la comunità bagnarese, il mare e una delle eccellenze simbolo del territorio: il pesce spada. L’evento, insignito del marchio “Sagra di Qualità” dall’UNPLI Nazionale, conferma il proprio ruolo nel panorama delle manifestazioni identitarie calabresi, unendo promozione enogastronomica, valorizzazione culturale e momenti di intrattenimento. La tre giorni punta a raccontare non solo un prodotto, ma un’intera tradizione fatta di saperi, memoria, lavoro e appartenenza.

Piazza Matteotti cuore della tradizione marinara della Costa Viola

La cornice scelta per il Gran Galà del Pesce Spada sarà ancora una volta Piazza Matteotti, destinata a trasformarsi in uno spazio di incontro e condivisione. Qui la città celebrerà la propria vocazione marinara, riportando al centro della scena una storia che appartiene alla memoria collettiva di Bagnara Calabra e dell’intera Costa Viola. La manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare l’identità locale attraverso un programma che intreccia enogastronomia, cultura e intrattenimento. Il pesce spada diventa così il filo conduttore di un racconto più ampio, capace di richiamare residenti, visitatori e appassionati delle tradizioni marinare calabresi.

Un evento riconosciuto come “Sagra di Qualità” dall’UNPLI Nazionale

La 61ª edizione del Gran Galà del Pesce Spada arriva con un riconoscimento di particolare rilievo: il marchio “Sagra di Qualità” conferito dall’UNPLI Nazionale. Si tratta di un’attestazione che valorizza le manifestazioni capaci di tutelare l’autenticità delle tradizioni, la qualità dell’offerta e il legame con il territorio. Per Bagnara Calabra, questo riconoscimento rafforza il valore dell’appuntamento e ne conferma la centralità nella promozione della Costa Viola. Il Gran Galà non è soltanto una festa popolare, ma un evento che contribuisce a custodire e trasmettere una cultura marinara radicata, rendendola accessibile anche alle nuove generazioni e ai visitatori.

Il programma: “Incontri di VINI”, Serata di Gala e commemorazione dei marinai

Il programma della manifestazione si aprirà venerdì 24 luglio con “Incontri di VINI”, primo momento della tre giorni dedicato al racconto dei sapori e delle eccellenze del territorio. Sarà l’avvio di un percorso pensato per coniugare gusto, convivialità e valorizzazione delle produzioni locali. Sabato 25 luglio sarà invece la volta della Serata di Gala, durante la quale si terrà la consegna dei premi “alla bagnarosità”. Un momento pensato per celebrare il senso di appartenenza, l’identità cittadina e il legame con la comunità. Domenica 26 luglio, infine, il programma si chiuderà con la commovente commemorazione dei marinai caduti in mare. Si tratta di uno degli appuntamenti più intensi e simbolici della manifestazione, perché richiama il sacrificio, la memoria e il rispetto verso chi ha legato la propria vita al mare.

La grande cucina all’aperto con lo chef Domenico Fedele dello “Statiola”

Le serate del weekend vedranno protagonista anche la grande cucina all’aperto, affidata allo chef Domenico Fedele dello “Statiola”. La dimensione gastronomica sarà uno dei pilastri dell’evento, con il pesce spada al centro di un’esperienza capace di raccontare sapori, tecniche e tradizioni della cucina marinara locale. La presenza dello chef Fedele contribuirà a dare ulteriore valore al programma, trasformando Piazza Matteotti in un luogo in cui la tradizione culinaria incontra la qualità della preparazione e la convivialità della festa. La cucina all’aperto rappresenterà così uno dei momenti più attesi del Gran Galà del Pesce Spada, confermando il ruolo dell’enogastronomia come strumento di promozione culturale e turistica.

Le interviste di Graziano Tomarchio per Strettoweb: