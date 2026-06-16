60 anni di storia e sport inclusivo: l’Aleandre Basket Reggio Calabria presenta le manifestazioni di fine anno e lo storico debutto del Baskin al Centro Viola

Nell’anno in cui si celebrano oltre sessant’anni di attività sportiva sul territorio, l’Aleandre Basket RC presenta il programma ufficiale delle manifestazioni conclusive della stagione 2025/2026. Si annunciano giornate dedicate alla palla a spicchi, alla condivisione e all’inclusione sociale.

Aleandre Basket Reggio Calabria
L’apertura della manifestazione sarà affidata interamente al settore giovanile Aleandre nella mattinata di sabato 20 giugno, dalle 09:30 alle 12:30, presso il Tempietto Playground “Kobe e Gianna Bryant” sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. In questa cornice all’aperto prenderà il via un Torneo Interregionale di Minibasket riservato alle categorie Scoiattoli e Aquilotti. Sul rettangolo di gioco outdoor si sfideranno le formazioni di Siracusa Basket, Nuovo Basket Soccorso, Pallacanestro Viola e i padroni di casa. L’evento vanta il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro, FIP, e del CONI.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio di sabato, dalle 18:30 alle 19:30, nel cortile e nella palestra della Scuola Principe di Piemonte di Reggio Calabria. Il momento istituzionale, pensato per tesserati, famiglie e cittadinanza, ospiterà la cerimonia ufficiale di chiusura dell’anno sportivo. La scelta della sede richiama la storia del movimento cestistico cittadino: il “Principe” è stata da sempre la casa delle attività della gloriosa Leonardo Basket, oggi Aleandre, grazie a un percorso scritto con cura e passione dalla famiglia Pellicanò. Nel corso dell’evento verranno consegnati i riconoscimenti ai piccoli atleti e allo staff tecnico, con spazio agli interventi degli ospiti d’onore e all’illustrazione dei progetti sportivi e sociali pianificati per la prossima stagione.

Domenica al Pianeta Viola la prima storica gara ufficiale di Baskin in città

Il culmine del weekend è previsto domenica 21 giugno alle 18:30, presso il Pianeta Viola “Massimo Mazzetto”, nel Rione Modena di Reggio Calabria. Il parquet cittadino ospiterà la grande amichevole di Baskin tra l’Aleandre Basket RC e la formazione siciliana dell’SSR Inclusion ME, segnando la prima storica gara ufficiale di basket inclusivo a Reggio Calabria. Il Baskin rappresenta una disciplina rivoluzionaria, normata per permettere a giovani con e senza disabilità di competere nella stessa squadra, collaborando attivamente e abbattendo ogni tipo di barriera.

L’incontro di domenica riveste inoltre un’importante valenza formativa e scientifica, poiché la partecipazione permetterà il riconoscimento ufficiale delle ore di tirocinio ai partecipanti dei corsi per Arbitro e Aiuto Allenatore promossi dall’Ente Italiano Sport Inclusivi, EISI. A testimonianza del valore sociale e del rigore sportivo della manifestazione, l’intero weekend è insignito dei patrocini del Comitato Italiano Paralimpico, CIP, dell’EISI e della FIP Calabria.

Aleandre Basket Reggio Calabria

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