60 anni di storia e sport inclusivo: l’Aleandre Basket Reggio Calabria presenta le manifestazioni di fine anno e lo storico debutto del Baskin al Centro Viola

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio di sabato, dalle 18:30 alle 19:30, nel cortile e nella palestra della Scuola Principe di Piemonte di Reggio Calabria. Il momento istituzionale, pensato per tesserati, famiglie e cittadinanza, ospiterà la cerimonia ufficiale di chiusura dell’anno sportivo. La scelta della sede richiama la storia del movimento cestistico cittadino: il “Principe” è stata da sempre la casa delle attività della gloriosa Leonardo Basket, oggi Aleandre, grazie a un percorso scritto con cura e passione dalla famiglia Pellicanò. Nel corso dell’evento verranno consegnati i riconoscimenti ai piccoli atleti e allo staff tecnico, con spazio agli interventi degli ospiti d’onore e all’illustrazione dei progetti sportivi e sociali pianificati per la prossima stagione.

Domenica al Pianeta Viola la prima storica gara ufficiale di Baskin in città

Il culmine del weekend è previsto domenica 21 giugno alle 18:30, presso il Pianeta Viola “Massimo Mazzetto”, nel Rione Modena di Reggio Calabria. Il parquet cittadino ospiterà la grande amichevole di Baskin tra l’Aleandre Basket RC e la formazione siciliana dell’SSR Inclusion ME, segnando la prima storica gara ufficiale di basket inclusivo a Reggio Calabria. Il Baskin rappresenta una disciplina rivoluzionaria, normata per permettere a giovani con e senza disabilità di competere nella stessa squadra, collaborando attivamente e abbattendo ogni tipo di barriera.

L’incontro di domenica riveste inoltre un’importante valenza formativa e scientifica, poiché la partecipazione permetterà il riconoscimento ufficiale delle ore di tirocinio ai partecipanti dei corsi per Arbitro e Aiuto Allenatore promossi dall’Ente Italiano Sport Inclusivi, EISI. A testimonianza del valore sociale e del rigore sportivo della manifestazione, l’intero weekend è insignito dei patrocini del Comitato Italiano Paralimpico, CIP, dell’EISI e della FIP Calabria.