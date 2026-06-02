“2 giugno 1946. Repubblica e Assemblea Costituente”: incontro alla Biblioteca “Pietro De Nava” di Reggio Calabria

Giovedì 25 giugno 2026, alle ore 17.00, nella Sala Giuffrè, conversazione con il prof. Antonino Romeo nell’ambito del ciclo “La percezione del tempo tra Antico, Moderno e Contemporaneità”

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Si terrà giovedì 25 giugno 2026, alle ore 17.00, nella Sala Giuffrè della Biblioteca “Pietro De Nava”, l’incontro dal titolo “2 giugno 1946. Repubblica e Assemblea Costituente: l’Italia riparte”. L’appuntamento rientra nel ciclo “La percezione del tempo tra Antico, Moderno e Contemporaneità” e sarà dedicato a uno dei passaggi centrali della storia italiana del Novecento: la nascita della Repubblica e l’avvio dell’Assemblea Costituente.

La conversazione sarà affidata al prof. Antonino Romeo, deputato della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e componente del direttivo ICSAIC. I saluti saranno portati dal prof. Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dell’ICSAIC, Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea.

INCONTRO 25 giugno

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