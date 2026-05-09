Zanotti Bianco e Paolo Orsi, due uomini innamorati della Calabria

Umberto Zanotti Bianco, Paolo Orsi un incontro felice e produttivo di due uomini innamorati della Calabria. Zanotti, aristocratico piemontese testimone di una amorevole calabresità, Orsi, trentino di Rovereto, archeologo: professione e rigore intellettuale. L’iniziativa fu di Orsi, conoscendo l’operato di Zanotti in Calabria, propose: “Egregio Signore, sarei lietissimo di scambiare con Lei quattro ciarle sui monumenti della Calabria…”. Fondarono così la “Società Magna Grecia” per la promozione di studi e scavi archeologici nell’Italia Meridionale”. S. Settis scrisse: “Nel Sud d’Italia, la ricerca archeologica è al meglio simboleggiata dai nomi di Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi”.

Saluti Istituzionali della Citta’ Metropolitana di RC

Salvatore Timpano,

Presidente A.I.Par.C. Nazionale

Francesca Crea,

Vicepresidente Archeoclub d’Italia,

Area integrata dello stretto

Giuseppe Caridi,

Presidente Deputazione di Storia patria per la Calabria

Giuseppe Bova,

Presidente Circolo Culturale Rhegium Julii

Renato Lagana’

Presidente Associazione Amici del Museo

Rossella Agostino

Direttore Dipartimento Archeologia A.I.Par.C. Nazionale

Relaziona:

Alfredo Foca’, Docente di Storia della Medicina,

Responsabile del Parco Storico-Culturale U. Zanotti Bianco di A.i.Par.C Nazionale

INTERAZIONE CON IL PUBBLICO, CONCLUSIONI E SALUTI: