Zanotti Bianco e Paolo Orsi, due uomini innamorati della Calabria

Un incontro dedicato al legame tra i due protagonisti della ricerca archeologica nel Sud Italia e alla nascita della “Società Magna Grecia”, con interventi di studiosi e rappresentanti culturali del territorio

13 maggio

Umberto Zanotti Bianco, Paolo Orsi un incontro felice e produttivo di due uomini innamorati della Calabria. Zanotti, aristocratico piemontese testimone di una amorevole calabresità, Orsi, trentino di Rovereto, archeologo: professione e rigore intellettuale. L’iniziativa fu di Orsi, conoscendo l’operato di Zanotti in Calabria, propose: “Egregio Signore, sarei lietissimo di scambiare con Lei quattro ciarle sui monumenti della Calabria…”. Fondarono così la “Società Magna Grecia” per la promozione di studi e scavi archeologici nell’Italia Meridionale”. S. Settis scrisse: “Nel Sud d’Italia, la ricerca archeologica è al meglio simboleggiata dai nomi di Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi”.

Saluti Istituzionali della Citta’ Metropolitana di RC

  • Salvatore Timpano,
  •  Presidente  A.I.Par.C. Nazionale
  • Francesca Crea,
  • Vicepresidente Archeoclub d’Italia,
  • Area integrata dello stretto
  • Giuseppe Caridi,
  •  Presidente Deputazione di Storia patria per la Calabria
  • Giuseppe Bova,
  • Presidente Circolo Culturale Rhegium Julii
  • Renato Lagana’
  • Presidente Associazione Amici del Museo
  • Rossella Agostino
  • Direttore Dipartimento Archeologia A.I.Par.C.  Nazionale

Relaziona:

  • Alfredo Foca’, Docente di Storia della Medicina,
  •  Responsabile del Parco Storico-Culturale U. Zanotti Bianco di A.i.Par.C Nazionale

INTERAZIONE CON IL PUBBLICO, CONCLUSIONI E SALUTI:

  • SALVATORE TIMPANO Presidente Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale
  • 13 maggio
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