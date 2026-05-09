Zanotti Bianco e Paolo Orsi, due uomini innamorati della Calabria

Umberto Zanotti Bianco, Paolo Orsi un incontro felice e produttivo di due uomini innamorati della Calabria. Zanotti, aristocratico piemontese testimone di una amorevole calabresità, Orsi, trentino di Rovereto, archeologo: professione e rigore intellettuale. L’iniziativa fu di Orsi, conoscendo l’operato di Zanotti in Calabria, propose: “Egregio Signore, sarei lietissimo di scambiare con Lei quattro ciarle sui monumenti della Calabria…”. Fondarono così la “Società Magna Grecia” per la promozione di studi e scavi archeologici nell’Italia Meridionale”. S. Settis scrisse: “Nel Sud d’Italia, la ricerca archeologica è al meglio simboleggiata dai nomi di Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi”.
Saluti Istituzionali della Citta’ Metropolitana di RC
- Salvatore Timpano,
- Presidente A.I.Par.C. Nazionale
- Francesca Crea,
- Vicepresidente Archeoclub d’Italia,
- Area integrata dello stretto
- Giuseppe Caridi,
- Presidente Deputazione di Storia patria per la Calabria
- Giuseppe Bova,
- Presidente Circolo Culturale Rhegium Julii
- Renato Lagana’
- Presidente Associazione Amici del Museo
- Rossella Agostino
- Direttore Dipartimento Archeologia A.I.Par.C. Nazionale
Relaziona:
- Alfredo Foca’, Docente di Storia della Medicina,
- Responsabile del Parco Storico-Culturale U. Zanotti Bianco di A.i.Par.C Nazionale
INTERAZIONE CON IL PUBBLICO, CONCLUSIONI E SALUTI: