Zaia-Occhiuto, asse vincente sui social: il report che può preoccupare Salvini e Tajani

Secondo un’analisi di Mood Arcadia riportata da Franco Lodige su nicolaporro.it, la possibile intesa tra Luca Zaia e Roberto Occhiuto sembra funzionare molto bene, soprattutto sul terreno della comunicazione digitale. L’ex presidente della Regione Veneto e l’attuale governatore della Calabria mostrano una forte capacità di attrazione online e riescono a intercettare attenzione, interazioni e consenso in modo significativo. L’analisi ha messo a confronto la presenza digitale e il sentiment online di Zaia e Occhiuto con quelli di due figure nazionali del centrodestra, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Dal report emerge un dato politico rilevante: Zaia e Occhiuto risultano più efficaci nella costruzione del consenso sul web e si impongono nettamente rispetto ai due leader nazionali.

Il peso politico di Roberto Occhiuto assume un valore strategico per Forza Italia

In questo quadro, il peso politico di Roberto Occhiuto assume un valore strategico per Forza Italia, soprattutto in vista delle prossime sfide elettorali, nelle quali il consenso nel Sud sarà decisivo. Il governatore calabrese, indicato come pronto a ottenere un risultato importante anche a Reggio Calabria, si conferma una delle figure centrali dell’area azzurra nel Mezzogiorno. La sua leadership, in questa fase, appare tutt’altro che secondaria. L’analisi delle conversazioni online relative agli ultimi 30 giorni mostra un vantaggio netto di Luca Zaia sul piano dell’engagement. L’ex governatore veneto ha superato le 33.500 interazioni, mentre Roberto Occhiuto si è attestato intorno alle 15.100. Secondo il report, l’aumento dell’attenzione mediatica su Zaia sarebbe legato anche all’incontro con Marina Berlusconi, che avrebbe contribuito ad amplificare in modo rilevante la sua esposizione online e il volume delle conversazioni.

Anche per quanto riguarda il sentiment, Zaia ottiene il risultato più alto

Anche per quanto riguarda il sentiment, Zaia ottiene il risultato più alto. L’80,9% delle interazioni analizzate presenta infatti una polarità positiva, mentre Occhiuto raggiunge comunque un dato significativo, pari al 69,1%. Numeri che confermano la capacità di entrambi di generare una percezione favorevole tra gli utenti e di muoversi con efficacia nel dibattito digitale. Sul fronte della crescita dei follower, invece, è Roberto Occhiuto a far registrare le performance più rilevanti. Negli ultimi dodici mesi il presidente della Calabria ha segnato un incremento del 146% su Instagram, del 125% su Facebook e del 56% su X. Una crescita che può essere attribuita sia alla strategia comunicativa del suo staff sia al lavoro politico e amministrativo svolto in una regione complessa come la Calabria, storicamente considerata difficile da governare, soprattutto se confrontata con realtà più strutturate come il Veneto.