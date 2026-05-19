“YOUNGME LAB”, Messina rilancia il suo spazio per i giovani: prorogato il termine dell’Avviso pubblico

Più tempo per partecipare a “YOUNGME LAB”, il nuovo spazio dedicato ai giovani, alla cultura, alla creatività e all’innovazione che sorgerà all’interno del Palacultura “Antonello da Messina”. Il Comune di Messina ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle candidature relative all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione del soggetto gestore del progetto, fissando la nuova scadenza alle ore 23.59 del 15 giugno 2026. La decisione nasce anche dal forte interesse registrato nelle ultime settimane da parte di numerose realtà associative, culturali e giovanili del territorio, che hanno manifestato attenzione verso l’iniziativa e richiesto più tempo per la predisposizione delle proposte.

“YOUNGME LAB” punta a trasformare una parte del Palacultura in un nuovo hub creativo giovanile

“YOUNGME LAB” punta a trasformare una parte del Palacultura in un nuovo hub creativo giovanile: uno spazio contemporaneo, aperto alla città e pensato prevalentemente per gli under 35, destinato ad accogliere spettacoli, musica, workshop, coworking, mostre, eventi culturali, networking territoriale e nuove forme di creatività e partecipazione. L’Avviso pubblico è rivolto a soggetti profit e non profit, in forma singola o associata, operanti nei settori culturale, sociale, educativo, creativo, formativo o dell’innovazione. Il soggetto gestore dovrà garantire una componente giovanile under 35 maggioritaria, pari ad almeno il 51%. Restano ferme e integralmente confermate tutte le ulteriori disposizioni contenute nell’Avviso pubblico e nella relativa documentazione allegata. Il coordinamento delle attività progettuali è affidato alla RUP del progetto, Silvana Barbaro.

L’Avviso pubblico e tutti gli allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Messina, nella sezione dedicata a YoungME LAB – Comune di Messina. Le attività del progetto “YOUNGME LAB” sono realizzate anche grazie al finanziamento concesso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo Politiche Giovanili 2023, nell’ambito dell’Avviso pubblico ANCI “Spazi/Immobili pubblici per i giovani under 35”.