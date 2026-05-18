“You Will Love Gerace”: una settimana di incontri, esperienze e visioni per il futuro del borgo | INFO

Gerace si prepara ad accogliere “You Will Love Gerace”, una settimana di appuntamenti dedicati al turismo, alle imprese, ai giovani, alle esperienze identitarie e alla costruzione condivisa del futuro del borgo. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del lotto “Marketing di Comunità” del progetto Gerace Porta del Sole, affidato a Tatics Group, realizzato nell’ambito del progetto “Gerace Porta del Sole” – Bando Borghi Linea A, finanziato dal PNRR. Un percorso che negli ultimi mesi ha coinvolto operatori, cittadini, associazioni, imprese e giovani in un intenso lavoro di formazione, networking e sviluppo territoriale.

Dal 19 al 24 maggio 2026 il borgo ospiterà workshop, tavole operative, incontri con operatori turistici, momenti di networking e attività esperienziali dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico e identitario di Gerace.

La settimana si aprirà il 19 maggio con “Gerace in Rete”, giornata di incontri con le aziende beneficiarie degli aiuti di Gerace Porta del Sole presso la Sala Convegni del Museo Civico. Il 20 maggio, a Palazzo Sant’Anna, si terrà invece la giornata centrale “Costruire il Futuro – Imprese e opportunità a Gerace”, con interventi istituzionali e contributi di esperti del settore turistico, della commercializzazione territoriale, della sostenibilità e della comunicazione digitale.

Interverranno:

Rudi Lizzi, Sindaco di Gerace

Marisa Larosa, Assessore alla Cultura e Turismo Comune di Gerace

Ing. Domenico Romeo, Dirigente del Comune di Gerace e RUP del progetto Gerace Porta del Sole

Dott.ssa Loredana Panetta, Dirigente del Comune di Gerace

Giuseppe Varacalli – Aicotour

Roberto Quatraccioni – Tatics Group

Daniele Donnici – Assidema

Pino Canzonieri – Full Travel

Antonio Muià – Diano Viaggi

Cristiana Maceroni, Esperta di comunicazione inclusiva e sostenibilità

Salvatore Borzacchiello – IGERS Italia

Graziano D’Angelo – Esperto di comunicazione

La manifestazione proseguirà il 21 maggio con “Giovani e Creatività”, workshop sul campo realizzato insieme a ITS ELAIA Calabria, tra storytelling, tecnologie, tradizioni, visite esperienziali, artigianato e cultura gastronomica. Il 22 maggio sarà dedicato al racconto dei cantieri e della trasformazione del borgo attraverso il progetto Gerace Porta del Sole, con una visita guidata insieme all’Ing. Domenico Romeo, RUP del progetto, e momenti conclusivi dedicati alle tradizioni gastronomiche locali.

“You Will Love Gerace” conclude mesi intensi di attività che hanno visto tra le attività principali:

la realizzazione di oltre 200 ore di workshop, laboratori e attività formative;

il coinvolgimento di più di 100 partecipanti tra operatori turistici, imprese, associazioni, giovani e cittadini;

l’introduzione di sistemi innovativi di certificazione blockchain delle competenze;

percorsi su strumenti digitali e innovativi per la costruzione di un’offerta turistica e culturale;

l’approfondimento di strumenti di Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e storytelling immersivo;

la progettazione di itinerari esperienziali tematici;

attività di visita e networking tra aziende per favorire integrazione, collaborazione e conoscenza reciproca all’interno della rete territoriale;

l’aggiornamento e il rafforzamento del catalogo delle esperienze;

la realizzazione di 8 videoclip dedicate al territorio;

il supporto continuo agli operatori per rendere la rete turistica del borgo sempre più competitiva, integrata e aggiornata.

A conclusione della settimana, il 23 e 24 maggio, Gerace ospiterà anche due giornate dedicate al Cammino Basiliano, con attività ed esperienze pensate per valorizzare il legame tra spiritualità, paesaggio, mobilità lenta e identità territoriale. Le iniziative accompagneranno visitatori, operatori e camminatori alla scoperta dei percorsi basiliani, dei luoghi della memoria religiosa e dei paesaggi dell’area grecanica e aspromontana, rafforzando il posizionamento di Gerace come nodo strategico del turismo lento e culturale del Sud Italia. Le giornate prevedranno trekking, momenti narrativi, incontri con operatori del territorio ed esperienze legate alla cultura dell’accoglienza e ai prodotti identitari locali.

“You Will Love Gerace” non rappresenta quindi soltanto un evento finale, ma il punto di partenza di una nuova fase di crescita condivisa per il borgo, orientata a un turismo esperienziale, sostenibile e contemporaneo, capace di mettere in relazione cultura, comunità e mercato.