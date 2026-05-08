WhatsApp contro spam e call center: ecco come silenziare gli sconosciuti

Con l’assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all’attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. “Queste chiamate non faranno squillare il telefono ma saranno visibili nell’elenco delle chiamate nel caso fosse qualcuno di importante“, spiega la piattaforma in un post ufficiale. Per silenziare le chiamate da sconosciuti c’è un’apposita voce che si può trovare seguendo il percorso Impostazioni, poi Privacy e Chiamate che contiene la funzione per attivarle o disattivarle a seconda delle preferenze personali.

WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione Controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle Impostazioni e Privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull’app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l’ultimo accesso online. “Aiuta a scegliere il livello di protezione giusto per te, in un unico posto“, scrive la società.