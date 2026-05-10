Volley, Tonno Callipo conquista il primo posto in B maschile e si prepara alla promozione in A3

La Tonno Callipo si conferma una delle formazioni di riferimento nel panorama pallavolistico nazionale, con un risultato che ha dell’eccezionale e storico: le due squadre, femminile e maschile, hanno chiuso prime in classifica rispettivamente nei campionati di Serie B1 femminile e Serie B maschile. Questo traguardo, che segna una nuova era per la pallavolo giallorossa, rappresenta una straordinaria impresa, che fa parte della gloriosa tradizione del club.

Con oltre trent’anni di storia, la famiglia Callipo ha saputo consolidarsi nel panorama pallavolistico, arrivando a toccare le vette più alte, prima al maschile, con 15 tornei di Superlega e 7 di A2, e ora anche al femminile, con tre promozioni consecutive. Quest’anno, il campionato 2025-26, rimarrà negli annali della squadra non solo per il terzo successo consecutivo delle ragazze, ma anche per la sorprendente vittoria della squadra maschile, che, con un gruppo di giovani promettenti e un nuovo staff tecnico, ha ottenuto un primato inatteso ma meritato.

In effetti, le 23 vittorie su 26 partite, con un totale di 68 punti (uno in più di Aquila Bronte), sono il risultato di una squadra che ha dimostrato grande valore tecnico, fisico e mentale, senza mai mollare. Un protagonista della stagione è stato sicuramente Boiko, che ha siglato ben 32 punti nella partita di ieri, un numero che lo avvicina al record storico di punti in un match di pallavolo. Ma non solo: tra le altre prestazioni, ha totalizzato 44 punti a Letojanni e 43 a Sciacca, segnando una delle migliori stagioni individuali del campionato.

Ora, la squadra si prepara per le ultime due partite del campionato, con un confronto diretto con Molfetta per la promozione diretta in A3. A seguito della vittoria di Molfetta su Taviano, le due squadre si ritrovano ora in testa al girone G, pronte a giocarsi il tutto per tutto nei prossimi weekend.

La cronaca

La partita di ieri ha visto un Vibo condurre sempre nel punteggio, gestendo bene il gioco, sebbene con qualche pausa naturale. Nel primo set, Vibo è sempre stato avanti (8-6, 16-9, 21-17) e ha chiuso 25-20 con un attacco di Netti. Nel secondo parziale, invece, è stata Sicily a prendere il comando, portandosi sul 8-5, 16-11, e 21-20, vincendo infine 25-22. Dal terzo set in poi, il libero Fusco è entrato in campo, e Vibo ha ripreso il controllo della partita: 8-6, 16-11, 21-15, chiudendo 25-18 grazie a un attacco di Paglialunga. Lo stesso copione si è ripetuto nel quarto set, con Vibo in vantaggio per 8-4, 16-14, 21-17, e concludendo 25-18 con un ace di Boiko.

Post gara

Al termine della partita, coach Nunzio Lanci ha commentato soddisfatto: “È stata sicuramente una partita più dura di quella che poteva sembrare alla vigilia, Sicily è arrivata a Vibo con tutte le intenzioni di giocarsi la gara al meglio. Ma i miei ragazzi sono stati altrettanto bravi a riuscire ad imporre il proprio gioco. Sicuramente non è stata una delle nostre migliori partite, ma in queste situazioni ci può anche stare. Adesso prendiamo atto del risultato del girone pugliese, che ha visto Molfetta battere Taviano all’ultima giornata e quindi classificarsi prima, per cui andremo a giocarci questa finale play-off col massimo impegno, fin dalla gara di andata in Puglia e poi il ritorno a Vibo, con la possibilità del golden set. Affronteremo una squadra che gioca un’ottima pallavolo, composta da giocatori sicuramente di categoria importante, ma noi come abbiamo fatto finora avremo sicuramente rispetto dell’avversario ma non paura. Quindi siamo consapevoli di andare a giocare in un Palazzetto stracolmo di gente, però non ci precludiamo nulla. Nel senso che abbiamo voglia di giocarci tutte le nostre carte per provare a realizzare quello che magari, all’inizio dell’anno, poteva sembrare un traguardo improponibile”.

Il tabellino

TONNO CALLIPO – SICILY FLLI ANASTASI VILLAFRANCA 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 25-18)

TONNO CALLIPO: Piovan 1, Boiko 32, Borgesi 14, Halim 9, Paglialunga 12, Netti 3, Buttarini (L), Riga 1, Fusco (L), Smeraldo, Mauceri. Ne: Vassallo, Saturnino, Valente. All. Lanci

VILLAFRANCA: Cazzaniga 16, Mago 14, Rizzo 2, Pisani 16, Pietroni 4, Russo 7, Alaimo (L), Alcantarini, S.Remo, F.Remo N.e.: Mazza, Sulfrago. All. Calcabotta.

Arbitri: Chiara Dell’Arte e Giovanni Grillo.

Note: Vibo: ace 5, bs 13, muri 10, errori 22. Villafranca: ace 7, bs 16, muri 7, errori 25. Attacco: 52%-45%, ricezione 65%-43%.