Volley, Puliservice da urlo: vittoria in gara uno contro Rossano

La Puliservice si aggiudica con un netto 3-1 la prima gara della serie playoff contro la quotatissima Pallavolo Rossano, dimostrando concretezza e spirito di gruppo davanti a un pubblico numeroso e festante. La partita, valida per la A3 Maschile, si è giocata alle ore 20 al PalaCsi di Gallina, dopo un improvviso cambio di campo dovuto a problemi tecnici nelle attrezzature del Palaboccioni. I parziali della sfida: 25-20, 25-17, 19-25, 25-19, con la Puliservice capace di sfatare il tabù Pallavolo Rossano e reagire alla sconfitta in Coppa Calabria al Palacalafiore. Ottima la gestione del Mister Franco Giglietta, supportato da Luciano Azzarà.

Protagonisti indiscussi della serata sono stati Verduci, fantastica nella sua prova, e D’Elia, in grande evidenza. Determinante anche Martina Salvatore al centro, che ha realizzato i punti chiave del primo set. L’inserimento di Ilenia Buonfiglio si è rivelato decisivo, mentre capitan Suelen Oliveira e Perri hanno trascinato la squadra nei momenti di difficoltà, dimostrando grande carattere. La serie è ora apertissima. Gara due si disputerà al Palazzetto di Rossano il 23 maggio alle ore 19. Eventuale “bella”, qualora necessaria, è programmata per il 30 maggio alle ore 19 al Palaboccioni. La squadra che vincerà la serie accederà al campionato di Serie B.