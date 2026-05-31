Volley femminile: la Puliservice cede il passo al Rossano, che vola in Serie B2

Dopo una lunga ed estenuante cavalcata, il campionato di C Femminile ha finalmente svelato il suo esito. Pallavolo Rossano firma con merito il *grande Slam*, imponendosi nella finalissima e ribaltando il fattore campo dopo la vittoria in Coppa Calabria al Palacalafiore. Al PalaCsi di Gallina, le rossanesi si aggiudicano il match per 1 a 3, con i parziali: 19-25, 25-22, 19-25, 19-25. Un pubblico da favola ha animato l’impianto, che si è dimostrato un vero e proprio *catino incredibile*. Ottima e sportiva anche la cornice di pubblico ospite giunta da Rossano, compatto e rumoroso il tifo delle padrone di casa amaranto.

Il match ha visto Rossano sfruttare al meglio la maggiore costanza e compattezza in campo, conquistando il primo set e resistendo al ritorno delle reggine nel secondo. Dal terzo set in poi, le ospiti hanno raddrizzato la situazione, chiudendo con merito la partita. Un plauso va a entrambe le squadre: le vincitrici rossanesi per la continuità e la determinazione dimostrata, e alle amaranto, che con l’utilizzo di tutto il roster hanno cercato in ogni modo di ribaltare il risultato.