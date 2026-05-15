Voli salva vita per due neonati di un giorno, operazione di soccorso dell’Aeronautica Militare dalla Calabria e da Cagliari

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi una duplice operazione di soccorso aereo condotta dall’Aeronautica Militare per salvare due neonate di appena un giorno di vita, entrambe necessitanti di cure specialistiche urgenti. Il primo intervento ha riguardato una bambina ricoverata presso l’Ospedale “Dulbecco” di Catanzaro. A causa delle critiche condizioni di salute, si è reso necessario il trasferimento immediato presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Un velivolo Gulfstream 650 del 31° Stormo è decollato dall’aeroporto di Lamezia alle ore 13:30 locali (11:30Z), atterrando a Ciampino dopo circa un’ora di volo. Quasi in contemporanea, un secondo assetto del 31° Stormo è intervenuto in Sardegna per soccorrere un’altra neonata in imminente pericolo di vita, proveniente dall’Ospedale di Cagliari. Il velivolo è decollato dallo scalo sardo alle ore 13:00 locali (11:00Z) con destinazione Milano Linate, per permettere il successivo ricovero della piccola presso l’Ospedale Pediatrico “San Donato”.

Le neonate hanno viaggiato protette da apposite culle termiche

In entrambi i casi, le neonate hanno viaggiato protette da apposite culle termiche e sono state costantemente assistite da equipe mediche composte da due specialisti. Nel volo proveniente da Cagliari, la piccola è stata accompagnata anche dal padre. Le procedure di attivazione dei voli sono state coordinate dalle Prefetture di Catanzaro e Cagliari, in stretto contatto con la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività.

Le missioni si sono svolte grazie al servizio costante di prontezza operativa degli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino

Questi interventi sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo preposto alla gestione e al coordinamento della flotta dei velivoli di Stato per le attività di pubblica utilità. Le missioni odierne si sono svolte tempestivamente grazie al servizio costante di prontezza operativa degli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti dell’Aeronautica Militare che assicura, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, il trasporto sanitario d’urgenza di cittadini in situazioni di grave pericolo. Grazie alla rapidità d’impiego dei propri assetti, la Forza Armata garantisce una risposta immediata ed efficace al servizio del Paese e delle sue strutture sanitarie, riducendo al minimo i tempi di percorrenza verso i poli d’eccellenza medica nazionali.