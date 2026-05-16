Viola Reggio Calabria, domani a Barcellona Pozzo di Gotto in palio la semifinale

Terza partita nel giro di una settimana per la Redel Viola Reggio Calabria che domani sera, alle 20:45, al PalAlberti, vuole chiudere la serie contro Barcellona ed avanzare così alle semifinali play-off dove incontrerà la vincente tra Angri e Monopoli (di scena in gara-2 in terra pugliese). Archiviata l’ottima prestazione offerta al PalaCalafiore giusto giovedì scorso (che fa seguito al trionfo in gara-3 contro Benevento) per i neroarancio c’è da conquistare l’intera posta in palio, con la consapevolezza che Barcellona darà il tutto per tutto per provare a portare la serie a gara-3.

Grandi attenzioni sull’estro di Lautaro Fraga, pronto ad esaltarsi sul campo amico dove proprio contro la Redel nel girone di andata della regular-season realizzò da solo ben 40 punti. Coach Cadeo si affida alle giocate di Laganà e Fiusco, che stanno disputando un grande play-off, così come Maresca ed il ritrovato Laquintana, senza dimenticare gli apporti dei vari Clark, Marini, Marangon, Zampa e Agbortabi. Bisognerà cercare di contenere anche le giocate giallorosse di gente come Malkic, Aguzzoli e Sebastianelli, tutti in doppia cifra in gara-1. Sotto le plance agiranno Okereke e Cessel, ma occhio sul perimetro anche al dinamismo di Galipò.

Due squadre che si conoscono a memoria

Due squadre che si conoscono a memoria e che si incroceranno per la quarta volta in stagione, con i precedenti, al momento, tutti in favore dei neroarancio che hanno vinto 96-99 al PalAlberti dopo un tempo supplementare, 65-58 al PalaCalafiore nel ritorno, prima del 76-68 disputato qualche giorno fa. La partita sarà trasmessa gratuitamente in diretta dal Canale YouTube della squadra di casa, in condivisione sulla pagina FB della Pallacanestro Viola.