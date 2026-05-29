Viola, non solo la finale contro Avellino. C’è un’altra chance promozione: come funziona il triangolare spareggio

Siete autorizzati a fare gli scongiuri, effettuare i vostri riti apotropaici preferiti, chiamare lo schema ‘corna’ o toccare le palle da basket che avete in casa. Però è un’eventualità e va attenzionata, soprattutto perchè presenta una seconda chance dettata dal regolamento. Stiamo parlando dello scenario in cui la Viola, dopo un anno di sacrifici, una stagione di alto livello e un Playoff importante, possa fermarsi proprio in finale, perdendo la serie contro Avellino. In quel caso, sarà obbligatorio far passare subito i musi lunghi, resettare mentalmente e pensare alla seconda chance promozione.

Secondo il regolamento della stagione 2025-2026, infatti, alle finaliste perdenti è concessa una ‘seconda possibilità’ per puntare alla promozione nella Serie B d’Eccellenza, la vecchia B1.

Le 3 finaliste perdenti delle conference, infatti, giocheranno un triangolare di spareggio in campo neutro secondo tale schema:

1ª giornata: squadra A – squadra B

2ª giornata: perdente A/B – squadra C

3ª giornata: vincente A/B – squadra C

Le squadre saranno individuate tramite sorteggio. La squadra vincente lo spareggio sarà promossa nel Campionato di Serie B maschile stagione 2025/2026. Le date previste, nei documenti FIP, sono venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno.