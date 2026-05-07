“Viola come il mare 3” si gira anche a Scilla e Chianalea: le immagini “rubate” della fiction Mediaset | VIDEO

“Viola come il mare”, la fiction Mediaset che ha riscosso molto successo e che ha visto come protagonisti la messinese Francesco Chillemi e l’attore turco Can Yaman (che dopo le prime due stagioni non proseguirà), avrà una terza stagione. Anzi, i registi ci stanno già lavorando. In questi giorni si stanno svolgendo infatti le riprese e alcune di queste avranno come protagoniste Scilla e Chianalea, i due bellissimi borghi della provincia di Reggio Calabria utilizzati più volte per film o videoclip, come fu qualche anno fa pe Jovanotti.

A svelare le località, un video pubblicato da Calabria Film Commission, che collabora al progetto della fiction. Nelle immagini “rubate” si possono vedere alcune riprese nei vicoletti di Chianalea e alcune immagini dall’alto del Castello Ruffo.

Ecco il video.