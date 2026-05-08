Viola, cambia il giorno della gara-3: si gioca al PalaCalafiore, ma non di domenica. La nuova DATA e il nuovo ORARIO

E alla fine niente PalaBotteghelle, PalaMazzetto o altre ipotesi. La Viola non trasloca, come la Domotek, per gara-3 degli ottavi playoff. Ha deciso di rimanere al PalaCalafiore, ma per farlo è costretta a spostare data e ora della sfida. Tutto, ovviamente, per il ben noto pasticcio del Comune, che ha piazzato gli spettacoli di Notre Dame proprio nel tempio dello sport reggino, in questi giorni, impedendo alle due maggiori squadre di Basket e Pallavolo (ma non solo) di trovare soluzioni alternative.

Da calendario, dopo la sconfitta di ieri a Benevento, la Viola avrebbe dovuto giocare domenica alle ore 18, ma non al PalaCalafiore, che non sarebbe stato smontato in tempo per la sfida (ultimo spettacolo sabato 9). E così, con un sacrificio, ha deciso di spostare data e ora: si giocherà lunedì sera alle ore 20. Non il massimo, considerando il giorno feriale, ma tra le varie soluzioni la compagine neroarancio ha preferito questa ipotesi.