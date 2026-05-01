Viola, al via i playoff. Cadeo chiama la carica prima di gara-1 contro Benevento: “è il momento che tutti aspettavamo”

È tutto pronto al PalaCalafiore per l’inizio dell’avventura playoff della Redel Viola. Domenica alle ore 18:00 si alzerà il sipario su gara-1 contro Benevento, primo passo di un percorso decisivo per la stagione. Alla vigilia, coach Giulio Cadeo suona la carica e invita squadra e ambiente a vivere al massimo questo momento. “Il momento che tutti aspettavamo. Difficile dire che gara sarà, perché i playoff sono ricchi di sorprese. Quello che sappiamo è che Benevento è una squadra con delle caratteristiche abbastanza delineate, una squadra che usa molto il tiro da tre punti, quindi diventa pericolosa nel momento in cui le percentuali si alzano”.

Massima attenzione all’avversario, dunque, senza alcuna sottovalutazione. “Non si può sottovalutare niente e nessuno, anzi, mi aspetto un atteggiamento da parte nostra da squadra che rispetto all’avversario ha più voglia di andare avanti”. Buone notizie arrivano dall’infermeria, con la squadra in ripresa dopo settimane complicate. “Stiamo discretamente rispetto alle ultime settimane, in cui abbiamo avuto parecchi acciacchi. Adesso non abbiamo problemi particolari”. Il tecnico amaranto guarda oltre gara-1 e chiama i suoi a uno sforzo totale nel periodo più importante dell’anno.

“Dico questo ai ragazzi: come tutti gli anni si passano sette mesi insieme, l’inizio magari non è bellissimo, un po’ noioso, la preparazione non si gioca. Adesso però siamo arrivati al dunque, quindi dobbiamo goderci questo mese e mezzo in tutte le maniere. Quando dico in tutte le maniere, prima di tutto devo dare qualsiasi cosa ho dentro alla squadra, ai compagni, alla società, a me stesso. Dovrei farlo durante tutto l’anno, ma qua c’è uno stimolo in più. In questo mese e mezzo si decide se la stagione è andata bene o è andata male”. Infine, l’appello ai tifosi, chiamati a essere ancora una volta il sesto uomo in campo.

“Per chi è sempre venuto, so che verrà. Sono stati preziosi per i ragazzi perché lo sentono, i ragazzi sentono quando il pubblico gli è vicino. Quest’anno è stato vicino anche quando le partite erano difficili. Adesso questa cosa serve. E per chi non l’ha mai vista, dico: è uno spettacolo. Tanti hanno visto per la prima volta la pallacanestro e poi si sono innamorati. Penso che il miglior periodo per vederla siano i playoff”. L’attesa è finita: la Redel Viola è pronta a giocarsi tutto nel momento più importante della stagione.