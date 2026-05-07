Villaggio UNRRA a Messina, Scurria: “cittadini in ginocchio a causa dei tir, con Basiluca 8 anni di prropaganda”

“Villaggio UNRRA, Contesse. Cittadini messi in ginocchio da centinaia di tir che passano in mezzo alle case. In otto anni di propaganda Basiluca, nonostante le richieste, non è mai stata attuata la proposta di uno svincolo con semi copertura del torrente per collegare il traffico alla tangenziale. Disagi, rumore e pericolo ogni giorno. Messina merita soluzioni vere”, lo afferrma il candidato sindaco del centrodestra, Marcello Scurria.
Da anni, i cittadini di Villaggio UNRRA sono costretti a convivere con il traffico incessante di centinaia di tir che attraversano il quartiere, passando direttamente in mezzo alle case.