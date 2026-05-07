Villaggio UNRRA a Messina, Scurria: “cittadini in ginocchio a causa dei tir, con Basiluca 8 anni di prropaganda”

Villaggio UNRRA a Messina, Scurria: "in otto anni di propaganda Basiluca, nonostante le richieste, non è mai stata attuata la proposta di uno svincolo"

TIR VILLAGGIO UNRRA MESSINA

“Villaggio UNRRA, Contesse. Cittadini messi in ginocchio da centinaia di tir che passano in mezzo alle case. In otto anni di propaganda Basiluca, nonostante le richieste, non è mai stata attuata la proposta di uno svincolo con semi copertura del torrente per collegare il traffico alla tangenziale. Disagi, rumore e pericolo ogni giorno. Messina merita soluzioni vere”, lo afferrma il candidato sindaco del centrodestra, Marcello Scurria.

Da anni, i cittadini di Villaggio UNRRA sono costretti a convivere con il traffico incessante di centinaia di tir che attraversano il quartiere, passando direttamente in mezzo alle case.

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