Villaggio Sud Agrifest, il programma della seconda giornata a Taurianova | FOTO

Dopo lo straordinario successo dell’apertura, il Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione, che ha visto fra gli altri l’intervento del ministro Francesco Lollobrigida, entra nel vivo della sua quinta edizione con una seconda giornata ricca di appuntamenti dedicati ai giovani, all’innovazione, all’identità territoriale e alle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno. La giornata di sabato si aprirà con la presentazione del macchinario Reemoon, momento dedicato all’innovazione tecnologica applicata al settore agricolo e agroalimentare.

Grande attenzione sarà riservata alle nuove generazioni. Fin dalla mattinata il villaggio ospiterà le attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie, curate dagli istituti superiori del territorio, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi strumenti utili per una scelta consapevole del proprio percorso formativo.

Dalle ore 10.30 gli occhi saranno puntati sulla Gara di Abilità per Trattoristi, giunta alla quinta edizione del Memorial Francesco Galluccio, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore.

Alle ore 11.30 spazio alla valorizzazione delle eccellenze identitarie con l’incontro “Percorso di valorizzazione, promozione e narrazione del territorio. Pane, olio e vino: marcatori d’identità e cultura locale“, promosso dall’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione Gioia Tauro Piana degli Ulivi.

Un appuntamento che metterà al centro tre elementi simbolo della cultura mediterranea e della tradizione calabrese, grazie alla collaborazione di Olearia San Giorgio, dello chef Filippo Cogliando, delle Cantine Caccamo, dell’Istituto Einaudi-Alvaro di Palmi, di Arsac e di Calabria Straordinaria.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, il confronto si sposterà sui temi della sostenibilità e della transizione energetica con il convegno “Ecosistemi in equilibrio: innovazione energetica al servizio del pianeta“, coordinato da Maurizio De Luca, responsabile Legacoop Calabria Produzione e Servizi.

Al tavolo dei relatori interverranno Giuseppe Oliva, amministratore della società Levante Edison Business Partner, Giorgio Nanni, responsabile Energia di Legacoop Nazionale, Federico Radesca di EP Open, Thomas Lamberti di Bluenergy e Liana Ciccone di Citigas, per discutere delle nuove sfide energetiche e delle opportunità per imprese e territori.

Alle ore 16.00 è in programma l’assemblea dedicata al comparto del bergamotto, appuntamento che riunirà operatori e protagonisti di una delle filiere più rappresentative dell’agricoltura calabrese.

Particolarmente atteso l’incontro delle ore 17.00 “Agorà dei territori: la partecipazione giovanile tra civismo e impresa“, che vedrà confrontarsi Forum delle Idee, Associazione Risorse, Generazioni Legacoop e We’re South. Un momento dedicato al protagonismo delle nuove generazioni e alla costruzione di modelli di sviluppo partecipati e inclusivi.

Alle ore 18.00 il dibattito si concentrerà invece sul ruolo strategico del Mezzogiorno con la tavola rotonda “Il Sud che conta: il ruolo del Mezzogiorno nelle scelte strategiche“. A confrontarsi saranno Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, e Vincenzo Lentini, vicepresidente Copagri Calabria, in un dialogo dedicato alle prospettive economiche, sociali e produttive del Sud Italia.

La giornata si concluderà alle ore 19.30 nel Social Garden con la masterclass “Viaggio a Reggio Calabria: tra le vigne del territorio“, curata da Rachele Grandinetti e Guglielmo Gigliotti, in collaborazione con Arsac e Calabria Straordinaria.

Un percorso di degustazione e racconto che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle produzioni vitivinicole del territorio attraverso i vini delle Cantine Caccamo, dell’Azienda Agricola Antonella Lombardo, delle Cantine Nesci, dell’Azienda Agricola Barone Macrì, dell’Azienda Agricola Tramontana e di Murace Vini.

A chiudere la serata sarà la grande musica dal vivo con il concerto dei Modena City Ramblers, in programma alle ore 22.00, seguito dal dj set di Fabio Nirta. Il Villaggio Sud Agrifest continua così a confermarsi un luogo di incontro tra agricoltura, innovazione, cultura, formazione e spettacolo, capace di raccontare un Sud che investe sulle proprie eccellenze e guarda al futuro con fiducia.

La manifestazione gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale, del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova, della Consulta delle Associazioni di Taurianova.

Il programma completo sul sito ufficiale www.villaggiosud.it e i canali social del Villaggio Sud Agrifest.