Villa San Giuseppe, proseguono i confronti con i candidati Sindaco di Reggio Calabria e le liste locali

L’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” continua il proprio percorso di confronto e dialogo con i candidati alla carica di Sindaco del Comune di Reggio Calabria, confermando il ruolo centrale che la comunità riveste nel territorio della Vallata del Gallico. Dopo gli incontri già avuti con il Prof. Saverio Pazzano e il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, martedì 19 maggio alle ore 19.30 sarà ospite il Dott. Domenico Battaglia, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Reggio Calabria.

Mercoledì 20 maggio alle ore 18.00, sempre a Villa San Giuseppe, si terrà la presentazione della lista “Uniti per Reggio Nord”, con candidato alla Presidenza della III Circoscrizione l’Ing. Giuseppe Giordano. Il giorno successivo, sempre alle ore 18.00, Villa San Giuseppe accoglierà l’On. Francesco Cannizzaro, anch’egli candidato alla carica di Sindaco del Comune di Reggio Calabria, insieme alla Dott.ssa Emanuela Chirico, candidata alla Presidenza della III Circoscrizione Reggio Nord per il centrodestra.

Per la comunità locale rappresenta motivo di grande soddisfazione aver ricevuto, nel corso di questa campagna elettorale, l’attenzione e la presenza di tutti e quattro i candidati alla guida della città e dei due candidati alla carica di Presidenza della Circoscrizione. “Un segnale importante che testimonia l’attenzione verso Villa San Giuseppe e verso le esigenze dell’intero territorio della Vallata del Gallico”, evidenziano dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’Associazione ribadisce il proprio impegno: “Crediamo fortemente che il compito di un’associazione sia quello di promuovere partecipazione, ascolto e confronto costruttivo, offrendo un contributo concreto affinché i territori ottengano la giusta considerazione da parte di chi sarà chiamato ad amministrare la città”.