Villa San Giovanni, il biglietto da visita per i turisti è una strada piena di buche che porta all’imbarco | VIDEO

La strada che a Villa San Giovanni conduce all’imbarco dei mezzi diretti in Sicilia si presenta in condizioni critiche. Buche, avvallamenti e tratti di asfalto deteriorato accompagnano ogni giorno il passaggio di automobilisti, pendolari, autotrasportatori e turisti diretti verso lo Stretto. Una situazione che rappresenta una brutta figura per il Comune, soprattutto in un punto strategico attraversato quotidianamente da migliaia di persone. Non si tratta, infatti, di una strada secondaria, ma di una delle arterie più importanti per i collegamenti tra Calabria e Sicilia, percorsa da reggini e siciliani che si spostano per lavoro, studio, salute o esigenze familiari.

Con l’arrivo della stagione estiva, il problema rischia di diventare ancora più evidente. Ai residenti e ai pendolari si aggiungeranno i tanti turisti diretti verso l’isola, costretti a fare i conti con un tratto viario dissestato proprio nel momento dell’accesso agli imbarchi.

Le condizioni della carreggiata sollevano anche interrogativi sulla sicurezza stradale. Le buche possono rappresentare un pericolo per auto, moto e mezzi pesanti, oltre a causare danni ai veicoli e rallentamenti in un’area già particolarmente trafficata.

Villa San Giovanni è una porta naturale verso la Sicilia e, proprio per questo, dovrebbe presentarsi con infrastrutture adeguate al ruolo che ricopre. Intervenire rapidamente sul manto stradale non sarebbe soltanto un atto di manutenzione ordinaria, ma un segnale di attenzione verso cittadini, viaggiatori e operatori economici che ogni giorno attraversano lo Stretto.

Lo stato di quanto descritto, è rappresentato nel servizio sottostante, realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.