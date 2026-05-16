Villa San Giovanni, delegazione di Forza Italia incontra Rizzo: “serietà e programmazione per il porto a Sud”

Si è svolto un importante incontro istituzionale tra il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Avv. Francesco Rizzo, ed una delegazione del Partito Villese di Forza Italia composta dal Coordinatore cittadino Daniele Siclari, dal vice coordinatore Domenico De Marco, dal capogruppo consiliare Marco Santoro, dal già Sindaco Giovanni Siclari e dal già Assessore Giovanni Imbesi. Presenti al tavolo anche i componenti del Comitato di Gestione Rocco Lavalle per la Regione Calabria e Antonio Salvatore Ciccone per la Città Metropolitana.

Al centro del confronto vi è stato un aggiornamento sulla tematica del cosiddetto “porto a sud”

“Al centro del confronto vi è stato un aggiornamento sulla tematica del cosiddetto “porto a sud”, tornata al centro del dibattito cittadino dopo la condivisione e i pareri positivi della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Villa San Giovanni e della Capitaneria di Porto competente, ai quali è seguita la recente nomina del RUP da parte dell’Autorità di Sistema Portuale. Dal confronto è emerso con chiarezza che la nomina del RUP rappresenta un primo atto propedeutico e preparatorio previsto dal codice degli appalti, ma che si è ancora lontani dalla concreta realizzazione dell’opera”. Lo afferma il Coordinatore di Forza Italia di Villa San Giovanni, Daniele Siclari. “Occorre attendere il decreto di estensione da parte del Ministero competente che completerà l’iter di acquisizione delle aree previste a sud del porto storico, procedere alle fasi progettuali e poi realizzative, previo reperimento dei fondi necessari per le ipotesi progettuali da mettere al vaglio degli Enti interessati e per la successiva realizzazione una volta definito e condiviso il progetto in tutte le sue fasi”, sottolinea Siclari.

“Proprio per questo riteniamo doveroso evitare facili entusiasmi o annunci che rischiano di far credere ai cittadini che l’opera sia ormai imminente o già cantierabile. La fase attuale impone invece serietà istituzionale, prudenza amministrativa e piena consapevolezza del lungo percorso tecnico, urbanistico e finanziario ancora necessario per arrivare ad una concreta realizzazione del porto a sud. È stato inoltre sottolineato al tavolo da parte dei rappresentanti del Partito Villese di Forza Italia che la progettazione recentemente presentata presso l’aula consiliare cittadina è un PFTE elaborato in questi anni dalla Città Metropolitana e non ricomprende specificatamente ipotesi di nuovo porto a sud, anche se fa parte di un progetto più complessivo di mobilità sostenibile del waterfront cittadino”, puntualizza Siclari.

“Nel corso dell’incontro, il Partito Villese di Forza Italia ha evidenziato all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto la necessità di dare assoluta priorità alla redazione e all’aggiornamento del Piano Regolatore di Sistema Portuale, atto fondamentale e strategico per definire la nuova progettazione del porto, pianificare in maniera organica le infrastrutture future e consentire una visione moderna e complessiva dello sviluppo portuale di Villa San Giovanni. Come Partito Villese di Forza Italia abbiamo apprezzato la serietà e il senso istituzionale con cui l’Autorità Portuale, nell’interezza dei suoi funzionari e rappresentanti istituzionali, sta affrontando le diverse tematiche legate al porto e alla mobilità dello Stretto. Nell’occasione ci è stato comunicato al tavolo e abbiamo preso atto che nei tempi previsti si è pervenuti in questi giorni alla conclusione delle attività relative allo “scivolo zero”, intervento di quasi 7 milioni di euro gestito dall’Autorità di Sistema Portuale, che ha affrontato e risolto una criticità importante in corrispondenza dello sbocco del sottopasso ferroviario. L’opera sarà a breve sottoposta a collaudo e consegnata, consentendo anche il completamento della passerella pedonale, infrastruttura fondamentale per garantire un camminamento sicuro ai tanti pendolari, cittadini e turisti che quotidianamente attraversano lo Stretto”, prosegue Siclari.

Il coordinatore Siclari sul nuovo porto a Sud

“Nel corso dell’incontro abbiamo inoltre sottoposto al Presidente una nostra riflessione progettuale sul futuro assetto portuale, auspicando che la soluzione definitiva, allorquando si completeranno le procedure tecniche ed amministrative per il nuovo porto a sud, non comporti ulteriore cementificazione verso Acciarello, ritenendo auspicabile, se possibile, tra le ipotesi anche quella che tenga conto dell’attuale molo foraneo delle Ferrovie, valutando un eventuale ampliamento.

Riteniamo carattere determinante che ogni passaggio venga affrontato nelle sedi istituzionali opportune: nelle commissioni consiliari, nei consigli comunali e attraverso un confronto serio con tutte le rappresentanze politiche, sociali ed associative della città”, evidenzia Siclari.

“Il Partito Villese di Forza Italia continuerà a seguire con attenzione ogni passaggio, mantenendo un dialogo costante con l’Autorità di Sistema Portuale, con l’obiettivo di tutelare il fronte portuale di Villa San Giovanni, migliorare le infrastrutture strategiche e, allo stesso tempo, restituire spazi e qualità urbana ai cittadini. Solo insieme, con responsabilità, visione e programmazione, sarà possibile costruire un futuro portuale realmente utile a Villa San Giovanni e rispettoso del suo territorio“, conclude Siclari.