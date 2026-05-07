Villa San Giovanni, dai proclami alle promesse mancate: Fratelli d’Italia punzecchia il Comune su rifiuti e TARI

Il Circolo di Fratelli d’Italia (FdI) di Villa San Giovanni esprime preoccupazione per la gestione dei servizi di rifiuti e decoro urbano, sollevando questioni cruciali su efficienza, costi e la mancata attuazione di alcune promesse fatte dall’Amministrazione comunale. In un comunicato ufficiale, FdI critica l’attuale modello di gestione, chiedendo maggiore trasparenza e un impegno concreto per garantire un servizio adeguato per i cittadini. “Il tema rifiuti, decoro urbano e relativi servizi non può e non deve essere trattato con riferimento esclusivo ai costi sostenuti dall’Ente caricati sul cittadino-contribuente attraverso la bolletta TARI,” ha dichiarato FdI, sottolineando l’importanza di andare oltre la contrapposizione sulle tariffe e concentrarsi sulla qualità e sull’efficienza dei servizi erogati. “Il punto vero, per Fratelli d’Italia, è capire se il servizio pagato dai cittadini sia realmente efficiente, completo, controllato e coerente con gli impegni assunti dall’Amministrazione comunale,” ha aggiunto il partito.

FdI ha criticato la gestione del ciclo dei rifiuti, evidenziando che, nonostante i miglioramenti in alcune aree della città, persistono ritardi, disomogeneità territoriali e criticità nei servizi aggiuntivi come la pulizia delle spiagge, la cura dei cimiteri e il lavaggio delle strade. Lamenta anche la mancata attivazione dell’isola ecologica, una delle promesse fatte dall’Amministrazione Caminiti. “La crescita del porto – afferma FdI citando i dati ufficiali – è un elemento di grande valore per tutto il Mezzogiorno e dimostra come Gioia Tauro sia ormai un hub logistico di primaria importanza nel sistema mediterraneo. I numeri registrati negli ultimi anni certificano un percorso di consolidamento industriale e operativo che può aprire nuove opportunità anche sul piano occupazionale.”

Un altro punto critico sollevato riguarda la percentuale di raccolta differenziata. Secondo i dati ufficiali del Portale ISPRA, la percentuale di raccolta differenziata a Villa San Giovanni è scesa al 50,02% nel 2024, ben al di sotto dei livelli del 2016 e 2017, quando si raggiungevano il 66,84% e il 67,75% rispettivamente. FdI ha messo in evidenza come la mancata apertura dell’isola ecologica e il ritardo nelle misure previste abbiano contribuito a questo calo. “Il decoro urbano non è un concetto astratto e non può essere utilizzato come semplice formula propagandistica. Decoro urbano significa strade pulite, marciapiedi ordinati, piazze curate, spiagge fruibili, cestini svuotati, aree verdi mantenute, microdiscariche rimosse e periferie trattate con la stessa attenzione del centro cittadino,” ha sottolineato il partito, aggiungendo che il decoro urbano deve essere un servizio quotidiano e non una mera promessa elettorale.

FdI ha chiesto all’Amministrazione Caminiti di rispondere a una serie di richieste concrete per migliorare la situazione, tra cui:

Pubblicazione di un cronoprogramma certo per l’apertura e la piena funzionalità dell’isola ecologica; Relazione dettagliata sullo stato di attuazione del bando e sui servizi effettivamente resi; Rendicontazione dei costi sostenuti e dei servizi fatturati; Un piano del decoro urbano che includa tutte le aree della città; Una campagna informativa a supporto della modifica del calendario di raccolta; Un sistema di controlli e vigilanza che premi i comportamenti corretti e sanzioni gli abbandoni.

In conclusione, FdI ha ribadito che, pur riconoscendo i miglioramenti visibili, non è possibile parlare di una gestione virtuosa se non vengono attuate le misure promesse, come l’apertura dell’isola ecologica e l’effettiva messa a regime dei servizi aggiuntivi. Il partito ha avvertito che il rischio è duplice: “I cittadini potrebbero pagare per un servizio non ancora pienamente efficiente e il Comune potrebbe trovarsi esposto a costi crescenti e difficoltà finanziarie”. FdI ha infine lanciato un monito all’Amministrazione, invitandola a garantire efficienza e responsabilità nella gestione dei rifiuti, affinché il ciclo dei rifiuti diventi un circuito virtuoso per l’ambiente e per le finanze comunali.