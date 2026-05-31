Villa San Giovanni celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana: tutto pronto per un evento in città | INFO

L’Associazione Ponti Pialesi, l’Istituto “Ugo Arcuri” e l’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, con il patrocinio della Città di Villa San Giovanni, organizzano mercoledì 3 giugno alle ore 18:30 presso il MuMe Museo delle Memorie di Villa San Giovanni (RC) l’evento “1946 – 2026: 80 anni della Repubblica Italiana”. L’iniziativa propone una riflessione sugli eventi che 80 anni fa cambiarono la storia d’Italia: il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica. Dalle macerie della guerra si apriva una stagione destinata a caratterizzare il presente del Paese.

Verranno approfonditi il voto al Referendum istituzionale e i risultati dell’elezione all’Assemblea Costituente, con particolare attenzione alla Calabria, spesso poco indagata e relegata a semplice celebrazione. Il dibattito riguarderà i Costituenti calabresi, il loro contributo alla stesura della Carta costituzionale e il loro ruolo nel panorama politico regionale e nazionale, nonché la campagna elettorale del 1946, descritta come aspra. Al centro dell’intervento di Rocco Lentini, presidente dell’Istituto Arcuri e componente della commissione didattica dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, vi saranno due anni intensi di dibattiti e proposte nella commissione dei 75 e l’esigenza di dare continuità allo Stato.

Particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione delle donne, che dopo l’esperienza della lotta partigiana reclamarono nuovi diritti. L’incontro ripercorrerà la realtà reggina e calabrese, l’organizzazione delle sezioni femminili nei partiti politici, l’esperienza amministrativa e alla Costituente, e il voto delle donne il 2 giugno 1946, approfondito attraverso l’intervento di Nuccia Guerrisi, direttrice dell’Arcuri.

All’evento saranno presenti, oltre a Franco Marcianò, presidente dell’Associazione Ponti Pialesi, anche la presidente del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni Caterina Trecroci e il sindaco della città Giusy Caminiti. La giornata sarà un’occasione per chiarire i fatti storici e riflettere sul presente, con letture di articoli della Costituzione e passi significativi.