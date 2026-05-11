Villa San Giovanni, al “G. Trecroci” il progetto “Mani in Pasta” con l’Associazione Italiana Persone Down

L’Ipalbtur “G. Trecroci” di Villa San Giovanni conferma il proprio impegno nella promozione dell’inclusione sociale e della formazione professionale attraverso il corso “Mani in Pasta”, promosso dall’AIPD – Associazione Italiana Persone Down in collaborazione sez. di Reggio Calabria con il Rotary Club Sud Parallelo 38. Il progetto, fortemente voluto dal Dirigente scolastico prof.ssa Enza Loiero, si è svolto dal 6 marzo al 14 maggio 2026 presso i locali dell’Istituto ed è stato realizzato grazie all’impegno e alla professionalità dei docenti di indirizzo del corso serale prof. Pasquale Pontieri e prof.ssa Gabriella Cardamone.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale lo sviluppo di competenze pratiche e relazionali nell’ambito dei servizi di sala e bar rivolgendosi a ragazzi con sindrome di Down, offrendo loro un’importante occasione di crescita personale, autonomia e inclusione nel mondo della formazione professionale e del lavoro. Durante il percorso i corsisti hanno potuto sperimentare attività laboratoriali, apprendere tecniche di servizio di sala e bar, sviluppare capacità comunicative e lavorare in squadra, in un ambiente educativo inclusivo e stimolante.

Il momento culminante dell’esperienza formativa sarà il 14 maggio 2026 alle ore 19.30. A conclusione del progetto è stata organizzata una cena di beneficenza nella sala dell’Istituto; nel corso della serata, il servizio di sala sarà curato direttamente dai partecipanti del corso “Mani in Pasta”, affiancati dagli studenti del corso serale dell’Ipalbtur “G. Trecroci”, in un significativo esempio di collaborazione, integrazione e solidarietà.

L’evento sarà non solo un’occasione conviviale, ma anche una testimonianza concreta di come la scuola possa diventare luogo privilegiato di inclusione, valorizzazione delle diversità e costruzione di opportunità reali per tutti.

Il Dirigente scolastico e tutta la comunità educante dell’Istituto esprimono profonda soddisfazione per i risultati raggiunti e ringraziano l’AIPD di Reggio Calabria, il Rotary Club Sud Parallelo 38, i docenti, gli studenti e tutte le famiglie che hanno contribuito alla riuscita del progetto.