Vibo Valentia, seminario su sostenibilità e tutela delle risorse naturali: il ruolo del volontariato

La tutela del nostro ecosistema e la salvaguardia delle risorse naturali non sono più sfide rinviabili, ma priorità assolute che richiedono un impegno congiunto. Per rispondere alla sempre maggiore sensibilità della cittadinanza e supportare il mondo del volontariato in questo percorso, il Centro di Servizio per il Volontariato Calabria Centro annuncia l’organizzazione del seminario dal titolo: “Sostenibilità ambientale e tutela delle risorse: strategie in linea con l’Agenda 2030 e il ruolo del CSV e del Volontariato nella diffusione di buone pratiche”. L’evento si svolgerà il prossimo martedì 26 maggio 2026 a partire dalle ore 10.30 presso Istituto Comprensivo A. Vespucci – Murmura Vibo Valentia Marina. L’iniziativa trae origine dalla centralità che la questione ambientale ha assunto nel dibattito pubblico e nella coscienza dei singoli. Questa spinta dal basso, che vede i cittadini sempre più attenti e desiderosi di fare la propria parte, trova una sponda istituzionale nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il seminario si propone come un ponte tra queste grandi direttive internazionali e il tessuto locale, offrendo modelli operativi per contrastare lo sfruttamento incontrollato e non regolamentato delle risorse naturali. Attraverso questo momento formativo, il CSV intende promuovere attivamente la diffusione di buone pratiche quotidiane e stili di vita eco-compatibili. L’obiettivo è duplice: da un lato informare sulle reali criticità ambientali del territorio, dall’altro fornire al Terzo Settore gli strumenti progettuali necessari per guidare la transizione ecologica a livello locale.

I lavori del seminario saranno articolati in tre macro-aree tematiche: