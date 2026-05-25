Vibo Valentia, seminario su sostenibilità e tutela delle risorse naturali: il ruolo del volontariato

La tutela del nostro ecosistema e la salvaguardia delle risorse naturali non sono più sfide rinviabili, ma priorità assolute che richiedono un impegno congiunto. Per rispondere alla sempre maggiore sensibilità della cittadinanza e supportare il mondo del volontariato in questo percorso, il Centro di Servizio per il Volontariato Calabria Centro annuncia l’organizzazione del seminario dal titolo: “Sostenibilità ambientale e tutela delle risorse: strategie in linea con l’Agenda 2030 e il ruolo del CSV e del Volontariato nella diffusione di buone pratiche”. L’evento si svolgerà il prossimo martedì 26 maggio 2026 a partire dalle ore 10.30 presso Istituto Comprensivo A. Vespucci – Murmura Vibo Valentia Marina. L’iniziativa trae origine dalla centralità che la questione ambientale ha assunto nel dibattito pubblico e nella coscienza dei singoli. Questa spinta dal basso, che vede i cittadini sempre più attenti e desiderosi di fare la propria parte, trova una sponda istituzionale nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il seminario si propone come un ponte tra queste grandi direttive internazionali e il tessuto locale, offrendo modelli operativi per contrastare lo sfruttamento incontrollato e non regolamentato delle risorse naturali. Attraverso questo momento formativo, il CSV intende promuovere attivamente la diffusione di buone pratiche quotidiane e stili di vita eco-compatibili. L’obiettivo è duplice: da un lato informare sulle reali criticità ambientali del territorio, dall’altro fornire al Terzo Settore gli strumenti progettuali necessari per guidare la transizione ecologica a livello locale.
I lavori del seminario saranno articolati in tre macro-aree tematiche:
- Il Quadro Globale ed Emergente: Un’analisi approfondita della crisi climatica attuale, con un focus mirato sugli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030 e sui riflessi che questi hanno a livello comunitario.
- Buone Pratiche e Sviluppo Eco-compatibile: La presentazione di soluzioni pratiche, strategie di contrasto allo spreco delle risorse biologiche e ambientali, replicabili sia dalle organizzazioni sia dai singoli cittadini.
- Il Volontariato come Moltiplicatore di Sostenibilità: Una sessione dedicata al ruolo strategico del CSV e delle associazioni di volontariato, intesi come motori capaci di attivare reti di cittadinanza, stimolare la co-progettazione con le pubbliche amministrazioni e diffondere la cultura del rispetto della natura.