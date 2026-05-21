Vibo Valentia, presentato l’ultimo libro del Generale Benedetto Lauretti

Martedì 19 maggio, a Vibo Valentia, nel prestigioso salotto di Palazzo Marzano, organizzata dall’Associazione culturale “L’isola che non c’è A.P.S.”, presieduta da Titty Marzano, si è tenuta la presentazione del libro Nel regno del Falco, ed. Paola Caramella, di Benedetto Lauretti, Generale dei Carabinieri in congedo. La serata ha visto la partecipazione del Capitano Cosimo Sframeli, Ufficiale dei Carabinieri in congedo, Presidente regionale dei decorati del Nastro Verde Calabria, che ha impegnato la professione, così i tanti Carabinieri, alla lotta contro la ‘ndrangheta. L’incontro si è svolto nella suggestiva cornice rinascimentale del Palazzo Marzano, nel salotto di Titty Marzano, confermandosi uno dei principali spazi culturali della città. Il Generale Benedetto Lauretti è una personalità di spicco nella storia investigativa italiana.

Ufficiale del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (R.O.S.), ha svolto un ruolo di primo piano nelle indagini più complesse sul traffico internazionale di stupefacenti tra l’Italia e il Sudamerica. La sua attività investigativa ha conseguito risultati straordinari nella lotta contro la ‘Ndrangheta, Cosa Nostra e i cartelli sudamericani, con un’azione determinante anche nelle relazioni di cooperazione internazionale. La sua profonda conoscenza del mondo criminale emerge oggi con forza anche nei suoi lavori di narrativa.

Il Capitano Cosimo Sframeli ha raccontato la sua esperienza di lotta quotidiana alla ‘ndrangheta

Durante la presentazione il Capitano Cosimo Sframeli ha raccontato la sua esperienza di lotta quotidiana alla ‘ndrangheta, sottolineando le operazioni di servizio compiute con Lauretti quando quest’ultimo è stato Comandante di Compagnia a Melito Porto Salvo (RC). Insieme, con investigazioni innovative, hanno risolto difficili e ostacolati casi di delitti aberranti, assicurando alla giustizia pericolosi ‘ndranghetisti e criminali. La serata è stata abilmente condotta dalla padrona di casa e Presidente dell’Associazione, Titty Marzano. Gli interventi del pubblico hanno ribadito che il cancro della criminalità organizzata non si combatte con le parole o con le facili dichiarazioni, ma con l’azione concreta, con la presenza costante dello Stato sui territori e con un serio impegno investigativo e politico.

Con Nel regno del Falco, Benedetto Lauretti ha offerto un racconto appassionante e realistico della lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, richiamando l’attenzione sulla necessità di un’antimafia operativa, concreta e silenziosa. La presentazione a Palazzo Marzano di Vibo Valentia è stata un’occasione preziosa per riaffermare, attraverso le testimonianze di chi ha vissuto e vive in prima linea questo impegno, che la difesa della legalità non ammette compromessi né superficialità.