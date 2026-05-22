Vibo Valentia, incendiata l’auto di un dirigente comunale dopo la recente aggressione

Prima il pestaggio violento, adesso l’incendio dell’auto. Il dirigente del settore urbanistica del Comune di Vibo Valentia, Andrea Nocita, si è trovato nuovamente al centro di un episodio grave. Ieri sera, intorno alle 22:30, ignoti hanno dato fuoco alla sua vettura, una Mercedes Classe C, parcheggiata alla stazione di Vibo-Pizzo. Questa mattina l’architetto ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Verosimile un collegamento tra questo episodio e quello di due settimane fa, avvenuto sempre nei pressi della stazione ad opera di un individuo che ha colpito Nocita con un bastone alle spalle. Nocita, dopo l’aggressione, era rientrato in servizio proprio all’inizio di questa settimana.

Comune Vibo Valentia: “sdegno per l’auto in fiamme del dirigente comunale”

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia “esprime profonda preoccupazione e sdegno per il nuovo episodio verificatosi nella serata di ieri, quando l’automobile del dirigente comunale Andrea Nocita è stata data alle fiamme mentre era parcheggiata presso la stazione di Vibo-Pizzo“. E’ quanto si legge in una nota del sindaco Enzo Romeo e dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia “Si tratta – proseguono – di un fatto gravissimo, che segue a breve distanza la vile aggressione subita dallo stesso dirigente alcune settimane fa. Il ripetersi di episodi di tale natura assume i contorni dell’inquietante e non può essere in alcun modo tollerato o minimizzato. Colpire un uomo al servizio di un’istituzione come il nostro Comune significa colpire l’intera comunità vibonese“.

“Il sindaco e l’intera amministrazione – prosegue il testo – fanno proprio il sentimento diffuso tra i cittadini, che chiedono con forza chiarezza, sicurezza e tutela per chi opera quotidianamente al servizio della città. Per questo siamo al fianco di tutte le istituzioni competenti affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e siano individuati al più presto i responsabili. Vibo Valentia è una comunità che rifiuta la violenza e non accetta tentativi di intimidazione. Come amministrazione continueremo a lavorare con determinazione, nella convinzione che la risposta più efficace a questi atti sia la coesione delle istituzioni, la vicinanza ai propri dipendenti e la difesa della legalità in ogni sua forma”. “Ad Andrea Nocita rinnoviamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, certi che la città saprà reagire con maturità e compattezza”, conclude la nota.