Vergine Immacolata dello Scoglio a Placanica, l’11 maggio si festeggia l’anniversario dalla prima apparizione: pronte le celebrazioni

Il 11 maggio 2026, il Santuario diocesano della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, a Santa Domenica di Placanica, ospiterà le solenni funzioni e celebrazioni presiedute dal vescovo, monsignor Francesco Oliva, in occasione dell’anniversario della prima apparizione della Madonna. Quella dell’11 maggio è la data più importante dell’anno per il Santuario, poiché ricorre l’anniversario della prima apparizione della Madonna nel 1968. Questo evento, che segna una grande storia di fede, verrà celebrato per la seconda volta dopo l’ottenimento del nulla osta del dicastero per la dottrina della fede, a firma di papa Francesco.

Il programma delle celebrazioni sarà ricco e inizierà la vigilia di preghiera il 10 maggio, seguita dalla fiaccolata, la solenne processione con la statua della Madonna. Il 11 maggio, a partire dalle ore 15:00, si terrà l’evangelizzazione di Fratel Cosimo, seguita dalla processione d’ingresso della statua di Nostra Signora dello Scoglio e dalla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Oliva. “Ti chiedo il favore di trasformare questa valle; qui desidero un grande centro di spiritualità, dove le anime troveranno pace e ristoro…”. Con queste parole, la Madonna si rivolse a Fratel Cosimo Fragomeni, apparendo sullo sperone roccioso dello Scoglio il 11 maggio 1968.

In seguito alla concelebrazione, seguirà la solenne processione con il Santissimo Sacramento e la preghiera di intercessione per la guarigione dei malati e dei sofferenti, che verrà elevata da Fratel Cosimo. La giornata si concluderà con la benedizione eucaristica impartita dal vescovo. Durante le celebrazioni del 10 e 11 maggio, grande spazio sarà dato alla riconciliazione con il Signore, con diversi sacerdoti disponibili per le confessioni.

Il Messaggio della Madonna

Fra i messaggi che la Madonna rivolse a Fratel Cosimo, uno dei più significativi è quello del 14 maggio 1968: “Se gli uomini si convertiranno, si pentiranno dei loro peccati, si confesseranno, si avvicineranno a Dio e lo ameranno con tutto il cuore, Dio si avvicinerà a loro e li accoglierà nella Sua casa”. Fratel Cosimo, fondatore dell’opera mariana e testimone di questa straordinaria esperienza mistica, ha recentemente ricordato che la visita della Madonna nel 1968 è stata un dono d’amore per la Calabria, per l’Italia e per il mondo. Come ha sottolineato il vescovo Oliva, “Fratel Cosimo presenta Gesù come Salvatore del mondo e Luce che illumina ogni uomo e ogni donna. Nonostante viviamo in un mondo segnato da conflitti e violenze, è un testimone di speranza”.

Un grande passo in avanti per la spiritualità della regione è l’inizio della costruzione del nuovo Santuario, che sorgerà nella spianata dello Scoglio, proprio dove è stata eretta una grande Croce. “Un santuario che sarà degno della Madonna e di tutti i suoi devoti”, ha dichiarato Fratel Cosimo. Questo nuovo spazio sacro diventerà un faro di luce per il mondo, un’oasi di pace e di preghiera per tutti, specialmente per coloro che si sono allontanati dalla fede.

Fratel Cosimo ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, ascoltando e aiutando le persone, soprattutto i malati e i sofferenti. Ogni settimana, incontrava centinaia di persone, offrendo loro conforto e speranza. Il suo impegno è sempre stato sostenuto dalla grazia di Dio e dalle parole di incoraggiamento della Madonna.