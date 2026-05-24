Vecchio Amaro del Capo cerca volti per il nuovo spot: casting aperto, lavoro regolarmente retribuito | INFO

Si apre una nuova occasione per aspiranti comparse, volti nuovi e appassionati del mondo della comunicazione televisiva. Per il prossimo spot pubblicitario di Vecchio Amaro del Capo, una delle realtà produttive più conosciute e rappresentative della Calabria, è stato annunciato un casting aperto finalizzato alla selezione di comparse e co-protagonisti. L’iniziativa riguarda le riprese di una campagna pubblicitaria destinata alle principali emittenti televisive nazionali, confermando ancora una volta il forte legame tra il celebre amaro calabrese, il territorio e la comunicazione su larga scala. Le selezioni saranno curate da PubliOne, agenzia incaricata della realizzazione dello spot, che è alla ricerca di uomini e donne dai 20 ai 70 anni.

Chi può partecipare al casting di Vecchio Amaro del Capo

Il casting per Vecchio Amaro del Capo è rivolto a un pubblico ampio e variegato. Possono candidarsi uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 70 anni, sia italiani sia internazionali. La ricerca, dunque, non si limita a profili professionali già inseriti nel mondo dello spettacolo, ma punta anche a individuare volti autentici, capaci di rappresentare con naturalezza lo spirito del prodotto e del territorio.

La selezione riguarda sia comparse sia co-protagonisti, figure che prenderanno parte alle riprese del nuovo spot. Si tratta di un’opportunità importante per chi desidera vivere un’esperienza sul set di una produzione pubblicitaria di rilievo nazionale, legata a un marchio fortemente riconoscibile e radicato nell’immaginario collettivo calabrese e italiano.

Riprese a Pizzo Calabro il 9 giugno

Le riprese dello spot si terranno a Pizzo Calabro, località simbolo della costa tirrenica vibonese e luogo profondamente legato all’identità del marchio. Ai candidati viene richiesta la disponibilità per l’intera giornata del 9 giugno, data indicata per la realizzazione delle scene previste dalla produzione.

La scelta di Pizzo Calabro non è casuale. Il territorio rappresenta da sempre uno degli elementi distintivi della narrazione di Vecchio Amaro del Capo, brand che ha saputo costruire nel tempo un rapporto diretto con la Calabria, valorizzandone paesaggi, tradizioni e suggestioni. La nuova produzione pubblicitaria si inserisce in questa continuità, portando ancora una volta l’immagine della regione all’attenzione del pubblico nazionale.

Come inviare la candidatura entro il 28 maggio

Per partecipare al casting dello spot di Vecchio Amaro del Capo, gli interessati dovranno inviare un video di presentazione all’indirizzo email capocasting@gmail.com. La candidatura dovrà essere trasmessa entro il 28 maggio, termine ultimo indicato per prendere parte alla selezione.

Nel video sarà importante presentarsi in modo semplice, naturale e curato, offrendo alla produzione la possibilità di valutare presenza scenica, espressività e adeguatezza al progetto. Non sono stati indicati requisiti particolarmente restrittivi, ma viene consigliato un look sobrio e ordinato, evitando loghi vistosi o elementi troppo appariscenti nell’abbigliamento.

Lavoro retribuito e produzione televisiva nazionale

La partecipazione allo spot sarà regolarmente retribuita, un aspetto rilevante per tutti coloro che verranno selezionati dalla produzione. Il lavoro si svolgerà nell’ambito di una campagna destinata alla diffusione sulle principali reti televisive nazionali, conferendo al progetto una visibilità significativa.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per il territorio, poiché coinvolge professionalità, location e immagini legate alla Calabria in una produzione pubblicitaria di ampia portata. Il nuovo spot contribuirà a rafforzare il racconto di un marchio che, negli anni, è diventato uno dei simboli più riconoscibili dell’imprenditoria regionale.

Un’opportunità per volti nuovi e appassionati di comunicazione

Il casting aperto a Pizzo Calabro può diventare un’esperienza significativa non solo per chi ha già lavorato come comparsa o attore, ma anche per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo degli spot televisivi. La ricerca di profili dai 20 ai 70 anni consente infatti una partecipazione ampia, con l’obiettivo di individuare persone capaci di portare sul set spontaneità, presenza e autenticità.

Il consiglio della produzione è quello di puntare su un’immagine semplice e curata. Un abbigliamento ordinato, privo di marchi troppo evidenti, e una presentazione chiara possono fare la differenza nella fase di valutazione. La naturalezza resta uno degli elementi più importanti per uno spot che punta a comunicare identità, territorio e riconoscibilità.

Vecchio Amaro del Capo e il legame con la Calabria

La nuova campagna pubblicitaria conferma il ruolo di Vecchio Amaro del Capo tra i marchi calabresi più noti a livello nazionale. Il prodotto, legato alla tradizione liquoristica della regione, continua a essere protagonista di iniziative capaci di unire comunicazione, immagine del territorio e promozione dell’identità locale.

Con il nuovo spot televisivo, il brand rinnova la propria presenza nel panorama pubblicitario italiano e offre al tempo stesso un’occasione concreta a chi desidera partecipare a una produzione professionale. Le candidature resteranno aperte fino al 28 maggio, mentre l’appuntamento sul set è fissato per il 9 giugno a Pizzo Calabro, in una giornata che vedrà protagonista non solo il marchio, ma anche il volto autentico della Calabria.