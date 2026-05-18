Varia di Palmi 2026, confermato il sostegno della Città Metropolitana

La Fondazione Varia di Palmi ETS esprime “profonda soddisfazione per il rinnovo del sostegno istituzionale da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che anche per l’edizione 2026 della Varia di Palmi conferma il proprio ruolo di partner istituzionale della manifestazione. Ancora una volta, l’Ente metropolitano ha scelto di investire concretamente nella valorizzazione di uno degli eventi identitari più importanti del Sud Italia, stanziando un contributo pari a 100.000 euro a sostegno dell’organizzazione della Varia di Palmi 2026, che si terrà il prossimo 30 agosto. Un segnale forte di vicinanza istituzionale e di riconoscimento del valore culturale, storico, religioso e turistico della Varia, patrimonio immateriale riconosciuto dall’UNESCO che rappresenta non solo la città di Palmi ma l’intera Calabria nel panorama nazionale e internazionale. La conferma del contributo da parte della Città Metropolitana testimonia la volontà condivisa di continuare a sostenere e promuovere quella che è unanimemente considerata la manifestazione più importante della Calabria, capace ad ogni edizione di richiamare migliaia di visitatori, fedeli, turisti e operatori culturali”.

La Fondazione Varia di Palmi ETS rivolge “un sentito ringraziamento al Sindaco Metropolitano, Carmelo Versace, all’Amministrazione e agli uffici competenti per la sensibilità dimostrata e per la concreta collaborazione istituzionale che continua a rafforzare il percorso di crescita e valorizzazione della Varia. Il lavoro organizzativo per l’edizione 2026 prosegue con grande entusiasmo, con l’obiettivo di offrire alla Calabria e al Paese un evento all’altezza della sua storia, della sua tradizione e del prestigio che la Varia di Palmi rappresenta nel mondo”.