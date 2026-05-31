Vannacci in Sicilia: “Futuro Nazionale si sta radicando nell’isola, siamo in oltre 5000 e tanti giovani”

Roberto Vannacci raccoglie i primi frutti in Sicilia. Impegnato in un tour dell’isola in questi giorni, il generale, fondatore di Futuro Nazionale, ha dichiarato ai microfoni dell’Adnkronos: “è stato un giro doveroso e bellissimo. In Sicilia, purtroppo, non c’ero stato nelle mie precedenti tournée, nelle mie precedenti viaggi e la Sicilia merita la mia presenza. La Sicilia non solo è la regione più grande d’Italia, ma è anche una regione che da un punto di vista dell’identità italiana ha dato tantissimo a partire dalla lingua, ricordiamoci la scuola siciliana… E non solo, ha dimostrato anche tantissima condivisione e passione anche dal numero di giovani che hanno partecipato ai vari eventi. Quindi in Sicilia Futuro Nazionale si sta radicando, sta prendendo piede. Abbiamo più di 5.000 iscritti in questa bellissima regione e sono convinto che sarà pronta a dare molto di più per la preparazione sia alle elezioni regionali del prossimo anno che alle elezioni politiche“.