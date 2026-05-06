Università Mediterranea, Battaglia: “Bilancio in attivo e immatricolazioni in crescita frutto di una governance attenta”

“Un risultato che parla da solo. L’approvazione del bilancio d’esercizio 2025 dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con un utile netto superiore ai 6,5 milioni di euro, segna una tappa significativa nel percorso di rafforzamento dell’Ateneo, frutto di una governance attenta e di una visione strategica di lungo periodo“. Queste le parole di Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria. “Un traguardo che testimonia il lavoro serio e lungimirante portato avanti dagli Organi di Governo e dal Rettore Giuseppe Zimbalatti – ha proseguito il sindaco f.f. – la crescita delle immatricolazioni non è un dato statistico ma un segnale di fiducia vero da parte degli studenti e delle loro famiglie verso un’istituzione che sa guardare avanti.

La Mediterranea non è soltanto un’università: è un presidio di sviluppo per il territorio. I risultati raggiunti rafforzano il ruolo dell’Ateneo come motore di innovazione, formazione e trasferimento tecnologico per una realtà capace di generare opportunità concrete per i giovani e per l’intera città”.

“Il futuro di Reggio e dei giovani si costruisce col coinvolgimento di tutte le realtà istituzionali e la nostra Università può avere un ruolo strategico“, ha concluso Battaglia.