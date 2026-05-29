Under 17, la Futura inizia la corsa Scudetto

I giallo-blu del Presidente Nino Mallamaci hanno attraversato la fase nazionale a vele spiegate battendo le campionesse di Basilicata,Campania e Sicilia: tre partite, tre vittorie, senza mai vacillare. Ora li attende l’appuntamento più prestigioso della loro storia.

C’è voglia di sbalordire in Emilia al Pala Chiarelli-Donati di Guastalla.Occorre massima concentrazione e spirito combattivo. La Cadi Antincendi Futura si è guadagnata con merito l’accesso alle Final Four scudetto, chiudendo il girone nazionale con un percorso netto che lascia poco spazio alle interpretazioni. Sabato 30 maggio, alle ore 12, il sipario si alza sul primo atto delle semifinali. Di fronte ai giallo-blu ci sarà un’avversaria di quelle che fanno tremare i polsi, ma anche stimolare l’orgoglio: la S.S. Lazio, vecchia conoscenza della Serie A2 Elite della prima squadra, pronta a dare battaglia sul campo di Guastalla.

Il roster affidato alla guida del già valoroso calcettista della prima squadra, Peppe Scopelliti

Il programma della giornata prevede l’altra semifinale tra CDM Genova e Olimpia Rhegium di Reggio Emilia, in programma alle ore 17. Questo il roster affidato alla guida del già valoroso calcettista della prima squadra, Peppe Scopelliti. Il capitano è Lorenzo Honorio, classe 2010. Vice capitano il bomber Domenico Turiano,già esordiente in A2 Elite. Nel roster, Giuseppe Crea,Giovanni Pavone,Andrea Romeo, Valentino Mateo Actis Gomez e Fortunato Mannino classe 2009. Tra i 2010, Andrea Aiello,il portiere Giuseppe De Lorenzo e Pietro Scopelliti. Jacopo Callea, infortunato durante la stagione, sarà sempre al fianco dei suoi compagni.

Tantissimi di questi effettivi hanno partecipato al Trofeo delle Regioni, guidati dal Capitano della prima squadra, Jean Carlos Cividini e sono stati già inseriti nei progetti azzurri giovanili. Domenica 31 maggio, nella stessa location, si giocheranno le gare che assegneranno il titolo. Alle ore 10 spazio alla finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 16.30 è prevista la finalissima scudetto. Un sogno che la Cadi Antincendi Futura può ancora coltivare, match dopo match. Tutte le gare delle Final Four saranno trasmesse in diretta esclusiva su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma televisiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.