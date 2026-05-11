“Una nuova visione dell’Area dello Stretto”: confronto fra donne protagoniste a Reggio Calabria e Messina | INFO

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avviare un percorso stabile di confronto e cooperazione tra Messina e Reggio Calabria, attraverso un dialogo aperto tra esperienze civiche, culturali e professionali delle due sponde dello Stretto

Una nuova visione dell'area dello Stretto

Sabato 16 maggio 2026 si terrà il panel “Una nuova visione dell’Area dello Stretto”, momento di confronto dedicato al futuro condiviso di Messina e Reggio Calabria e alle prospettive culturali, sociali e civili delle due sponde dello Stretto. L’iniziativa, promossa da Antonino Sergi e dall’associazione Neda Kairos – con e per i giovani, riunirà donne protagoniste della vita politica, culturale e professionale dei due territori, provenienti da esperienze e sensibilità differenti ma accomunate dalla volontà di immaginare una nuova idea di Area dello Stretto fondata su cooperazione, relazioni concrete e visione comune.

A moderare il dibattito sarà Maria Barillà, storica e ricercatrice da anni impegnata nello studio delle dinamiche culturali e identitarie dell’Area dello Stretto. L’incontro nasce dalla consapevolezza che il rapporto tra Messina e Reggio Calabria sia stato troppo spesso affidato a iniziative episodiche, prive di continuità e di una reale capacità di incidere nel tempo. Il panel intende invece rappresentare il primo momento pubblico di un percorso stabile di confronto e collaborazione tra le due sponde, con l’obiettivo di favorire connessioni durature tra competenze, esperienze e progettualità condivise.

Al centro del confronto vi saranno alcuni temi strategici per il futuro dell’Area dello Stretto:

  • il rapporto tra cultura e sviluppo;
  • il protagonismo delle nuove generazioni;
  • il contrasto alla fuga dei giovani;
  • la mobilità e i collegamenti tra le due città;
  • il tema delle periferie e delle aree interne; la costruzione di reti permanenti tra Messina e Reggio Calabria;
  • una nuova narrazione dello Stretto, non più percepito come confine ma come spazio condiviso.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre presentati “Efesto”, Centro giovanile di Formazione, Sperimentazione e Ricerca attualmente in fase embrionale, e il “Manifesto per una nuova visione dell’Area dello Stretto”, documento condiviso dalle partecipanti come base culturale e civile di un percorso destinato a proseguire nel tempo.

Parteciperanno

MESSINA

  • Cinzia Coscia – odontoiatra e docente di Anatomia e fisiologia umana
  • Noemi Florio – docente di Lettere e Filosofia e scrittrice
  • Maria Fernanda Gervasi – avvocato
  • Lina Panella – professoressa ordinaria di Diritto internazionale

REGGIO CALABRIA

  • Irene Calabrò – presidente dell’Associazione Nike, già assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Reggio Calabria
  • Titty Siciliano – avvocata cassazionista e amministrativista, già dirigente pubblica
  • Maria Spanò – docente di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado
  • Clara Zaffino – giovane professionista con esperienze internazionali, esempio di “tornanza”

Interverrà inoltre Egidio Bernava, sovrintendente dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, che prenderà parte al confronto sui grandi eventi e sulle possibili sinergie culturali tra Messina e Reggio Calabria.

L’obiettivo – spiegano i promotori – è dare vita a uno spazio autentico di dialogo e confronto, capace di valorizzare esperienze e sensibilità differenti e di favorire nuove forme di cooperazione tra le due comunità dello Stretto. La convinzione di fondo è che il futuro di Messina e Reggio Calabria non possa nascere da appartenenze chiuse o iniziative occasionali, ma dalla capacità di costruire insieme visioni, opportunità e percorsi comuni“.

L’iniziativa si caratterizza inoltre per un format prevalentemente femminile, ancora inconsueto nel panorama del dibattito pubblico locale, pensato per valorizzare esperienze professionali, culturali e civiche spesso poco rappresentate nei tradizionali spazi di confronto territoriale.

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori dettagli relativi al programma completo dell’iniziativa.

Locandina Una nuova visione dell'area dello Stretto

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