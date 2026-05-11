“Una nuova visione dell’Area dello Stretto”: confronto fra donne protagoniste a Reggio Calabria e Messina | INFO

Sabato 16 maggio 2026 si terrà il panel “Una nuova visione dell’Area dello Stretto”, momento di confronto dedicato al futuro condiviso di Messina e Reggio Calabria e alle prospettive culturali, sociali e civili delle due sponde dello Stretto. L’iniziativa, promossa da Antonino Sergi e dall’associazione Neda Kairos – con e per i giovani, riunirà donne protagoniste della vita politica, culturale e professionale dei due territori, provenienti da esperienze e sensibilità differenti ma accomunate dalla volontà di immaginare una nuova idea di Area dello Stretto fondata su cooperazione, relazioni concrete e visione comune.

A moderare il dibattito sarà Maria Barillà, storica e ricercatrice da anni impegnata nello studio delle dinamiche culturali e identitarie dell’Area dello Stretto. L’incontro nasce dalla consapevolezza che il rapporto tra Messina e Reggio Calabria sia stato troppo spesso affidato a iniziative episodiche, prive di continuità e di una reale capacità di incidere nel tempo. Il panel intende invece rappresentare il primo momento pubblico di un percorso stabile di confronto e collaborazione tra le due sponde, con l’obiettivo di favorire connessioni durature tra competenze, esperienze e progettualità condivise.

Al centro del confronto vi saranno alcuni temi strategici per il futuro dell’Area dello Stretto:

il rapporto tra cultura e sviluppo;

il protagonismo delle nuove generazioni;

il contrasto alla fuga dei giovani;

la mobilità e i collegamenti tra le due città;

il tema delle periferie e delle aree interne; la costruzione di reti permanenti tra Messina e Reggio Calabria;

una nuova narrazione dello Stretto, non più percepito come confine ma come spazio condiviso.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre presentati “Efesto”, Centro giovanile di Formazione, Sperimentazione e Ricerca attualmente in fase embrionale, e il “Manifesto per una nuova visione dell’Area dello Stretto”, documento condiviso dalle partecipanti come base culturale e civile di un percorso destinato a proseguire nel tempo.

Parteciperanno

MESSINA

Cinzia Coscia – odontoiatra e docente di Anatomia e fisiologia umana

Noemi Florio – docente di Lettere e Filosofia e scrittrice

Maria Fernanda Gervasi – avvocato

Lina Panella – professoressa ordinaria di Diritto internazionale

REGGIO CALABRIA

Irene Calabrò – presidente dell’Associazione Nike, già assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Reggio Calabria

Titty Siciliano – avvocata cassazionista e amministrativista, già dirigente pubblica

Maria Spanò – docente di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado

Clara Zaffino – giovane professionista con esperienze internazionali, esempio di “tornanza”

Interverrà inoltre Egidio Bernava, sovrintendente dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, che prenderà parte al confronto sui grandi eventi e sulle possibili sinergie culturali tra Messina e Reggio Calabria.

“L’obiettivo – spiegano i promotori – è dare vita a uno spazio autentico di dialogo e confronto, capace di valorizzare esperienze e sensibilità differenti e di favorire nuove forme di cooperazione tra le due comunità dello Stretto. La convinzione di fondo è che il futuro di Messina e Reggio Calabria non possa nascere da appartenenze chiuse o iniziative occasionali, ma dalla capacità di costruire insieme visioni, opportunità e percorsi comuni“.

L’iniziativa si caratterizza inoltre per un format prevalentemente femminile, ancora inconsueto nel panorama del dibattito pubblico locale, pensato per valorizzare esperienze professionali, culturali e civiche spesso poco rappresentate nei tradizionali spazi di confronto territoriale.

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori dettagli relativi al programma completo dell’iniziativa.