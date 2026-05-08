“Una casa per tutti”, a Reggio Calabria pubblicato il bando per il sostegno ai canoni di locazione | DETTAGLI

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico “Una casa per tutti”, misura finanziata nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Priorità 4INCL “Una Calabria più inclusiva”, finalizzata a sostenere i nuclei familiari che si trovano in condizioni di fragilità economica e difficoltà nel pagamento del canone di locazione. L’intervento si inserisce nelle politiche regionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, con particolare attenzione al disagio abitativo, fenomeno che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza crescente nel territorio comunale, incidendo sulla stabilità familiare, sulla continuità dei percorsi educativi e lavorativi e sulla possibilità di costruire condizioni effettive di autonomia. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti nel Comune di Reggio Calabria che si trovino in condizione di sopravvenuta impossibilità a sostenere il pagamento del canone di affitto.

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a 830.598,05 euro

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a 830.598,05 euro. Il contributo potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi, riferito alle annualità 2026 e 2027, fino a un importo massimo di 300 euro mensili, nel limite del canone di locazione previsto dal contratto regolarmente registrato. In presenza di persone con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 all’interno del nucleo familiare, il contributo potrà essere incrementato fino a ulteriori 50 euro mensili, sempre nel rispetto dell’importo del canone.

Per accedere alla misura è necessario, tra gli altri requisiti, essere residenti nel Comune di Reggio Calabria, essere intestatari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, avere un ISEE in corso di validità non superiore a 17.000 euro e non essere titolari, nel territorio regionale, di altro immobile ad uso abitativo, salvo le eccezioni previste dall’Avviso. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, accessibile al link https://servizi-online.reggiocal.it, accedendo con SPID o CIE.

La piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 08.00 del 13 maggio

La piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 08.00 del 13/05/2026 al e fino al 12/06/2026. Non saranno accettate domande trasmesse tramite PEC, raccomandata o consegna a mano. La selezione delle domande avverrà mediante procedura valutativa “a regia”. La graduatoria sarà formata sulla base del valore ISEE, in ordine crescente, con priorità, in caso di parità, ai nuclei con componenti con disabilità e, successivamente, ai nuclei con il maggior numero di figli (e, in ulteriore parità, a quelli con il figlio di minore età).

L’Avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria (www.reggiocal.it) al link https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/7885 e direttamente sulla piattaforma telematica. Per informazioni è possibile contattare il Settore Welfare.