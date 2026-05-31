Un trionfo, dalle Alpi alla Sicilia, nel weekend di “Piloti Per Passione”

Ottimi risultati per i piloti della scuderia di Sambatello Piloti Per Passione che in questo fine settimana sono stati impegnati dalle Alpi… alla Sicilia. Perfetta gara di Agostino Fallara che allo slalom siciliano valido per la coppa 5^ zona non fa sconti agli avversari portandosi sul gradino più alto del podio in classe S3 e 9° assoluto. A Fasano, brillante ritorno di Giuseppe Aragona che, dopo il brutto incidente della Vallecamonica di quindici giorni fa, pur con qualche piccola tensione dimostra la ritrovata solidità della vettura e le eccellenti qualità di guida, piazzandosi 1° di classe e di gruppo E1 Italia + 3000.

Per Domenico Chirico, dopo una perfetta prima manche, problemi all’idroguida della sua performante Peugeot 1600 E1 Italia, nella parte alta del tracciato gli fanno pagare qualche decimo di secondo e deve accontentarsi di un ottima seconda piazza, non potendo così bissare, per un soffio, il successo ottenuto nella prima gara di Supersalita. Dopo un eccellente esordio alla Vallecamonica, week end complicato per Roberto Megale che addirittura non riesce a completare la seconda manche di gara per noie meccaniche.

Altra prova di rilievo per Fortunato Morabito che allo slalom Susa-Moncenisio, Torino, con una guida perfetta, si impone sul gradino più alto del podio in S3 con la sua affidabile Fiat 127. Stacco di una settimana e si riprende con il campionato nazionale slalom di Rocche di Novara di Sicilia ed il Supersalita di una classica quanto difficile Trento Bondone, mentre manca meno di un mese allo slalom di Bagnara Calabra in ricordo di Pasquale Cammareri valido per la coppa Italia 4^ zona.