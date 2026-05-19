Turismo e fondi Pnrr, i ministri Foti e Mazzi a Messina al fianco di Scurria

Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ed il Ministro per gli Affari Europei, Pnrr e Politiche di Coesione Tommaso Foti saranno domani, 20 maggio, a Messina per incontrare il candidato sindaco Marcello Scurria. Il programma delle visite prevede alle 10,00, al comitato elettorale di Marcello Scurria in via Tommaso Cannizzaro, la visita del ministro Mazzi. Saranno affrontati i temi relativi la rilancio del turismo a Messina delineati da un programma elettorale che prevede di fare della città una “meta” e non una “tappa”. Al centro del dibattito la valorizzazione delle tante risorse naturalistiche, storiche e culturali del territorio.

Alle 12,30, sempre al comitato elettorale di via Tommaso Cannizzaro, sarà la volta del ministro Foti. Con il candidato sindaco Marcello Scurria si parlerà di fondi nazionali ed europei facendo il punto sul loro utilizzo per la città di Messina