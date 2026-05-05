Truffe telefoniche a Reggio Calabria: nuovo allarme nella periferia sud della città

Le truffe telefoniche continuano a essere un grave problema a Reggio Calabria, e recentemente si è verificato un nuovo tentativo di raggiro nella periferia sud della città e precisamente nelle zone di Ravagnese, S. Elia e Saracinello. Un post pubblicato dal comitato di quartiere su Facebook ha messo in allerta la popolazione riguardo ai tentativi di truffa che stanno avvenendo nelle aree di Via Loreto e Gallina. La Polizia di Stato, infatti, ha avvisato i cittadini di un ritorno del modus operandi del finto maresciallo, una delle truffe più comuni in città.

Il modus operandi del finto maresciallo

Il metodo utilizzato dai truffatori è quello del finto maresciallo, una pratica che consiste nel chiamare i cittadini, spesso anziani, e presentarsi come un ufficiale delle forze dell’ordine. Il truffatore cerca di guadagnarsi la fiducia del malcapitato per poi estorcere informazioni sensibili o denaro, spesso con il pretesto di una situazione di emergenza o di una richiesta di pagamento urgente.

Il comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello ha prontamente condiviso l’avvertimento con la comunità locale, invitando tutti a fare molta attenzione e a non cadere in queste truffe. La segnalazione si è rivelata particolarmente utile, poiché queste truffe telefoniche spesso colpiscono persone vulnerabili che potrebbero non riconoscere immediatamente la truffa.

L’importanza della tempestività nell’intervento

Nel messaggio diffuso dal comitato di quartiere, si sottolinea l’importanza della tempestività nel reagire a tali tentativi di truffa. Il post riporta le seguenti parole: “La Polizia di Stato ci avvisa di nuovi tentativi di truffa telefonica col metodo del finto maresciallo nelle zone di Via Loreto e Gallina. Nel ringraziare la Polizia di Stato per la tempestività e per le informazioni, ricordiamo di contattare, qualora raggiunti da simili tentativi di adescamento, il numero unico 112.” La tempestività nell’intervenire può essere determinante per fermare questi tentativi di truffa e per evitare che le vittime vengano danneggiate.

Come riconoscere e contrastare le truffe telefoniche

Le truffe telefoniche sono un fenomeno in crescita in molte città italiane, e Reggio Calabria non fa eccezione. È importante ricordare che nessuna autorità legittima chiederà mai denaro o informazioni sensibili tramite telefono. Le forze dell’ordine e altre istituzioni ufficiali non richiederanno mai denaro in cambio di un servizio, né per risolvere situazioni urgenti. Se si riceve una telefonata sospetta, la cosa migliore da fare è non rispondere alle richieste del chiamante, non fornire mai informazioni personali e contattare immediatamente il 112 per segnalare l’incidente. Le forze dell’ordine sono sempre pronte a fornire assistenza e a intervenire prontamente in caso di truffe telefoniche.

Il ruolo della comunità e della Polizia di Stato

Il lavoro della Polizia di Stato è fondamentale per mantenere sicura la comunità e proteggere i cittadini da atti criminosi come le truffe telefoniche. In questo caso, la Polizia di Stato ha prontamente avvisato la cittadinanza e il comitato di quartiere ha diffuso l’informazione, creando così una rete di comunicazione rapida e efficace. Il supporto della comunità è cruciale per combattere questo tipo di crimine. Se ognuno di noi fa la propria parte nel riconoscere e segnalare i tentativi di truffa, è possibile limitare i danni e proteggere le persone vulnerabili dalle truffe telefoniche. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è uno strumento potente per prevenire reati e garantire la sicurezza di tutti.

Le truffe telefoniche sono una minaccia crescente, e il recente avviso riguardante i tentativi di finto maresciallo nelle zone di Ravagnese, S. Elia e Saracinello a Reggio Calabria mette in evidenza l’importanza di restare vigili e informati. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza è essenziale per fermare questi crimini e proteggere le persone più vulnerabili.