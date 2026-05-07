Tropea torna al voto, le preoccupazioni dei cittadini: sanità e viabilità al centro del dibattito | INTERVISTE

Dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Tropea per infiltrazioni mafiose, la città è pronta a tornare alle urne, affrontando un momento di svolta che segnerà il futuro della comunità. Intervistati da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, alcuni cittadini hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo ai principali problemi che affliggono la città. Le risposte emerse dalle interviste offrono uno spunto utile per comprendere le priorità della comunità tropeana. Un cittadino ha sottolineato l’urgenza di migliorare i servizi medici, in particolare l’ospedale della città: “abbiamo bisogno di servizi, l’ospedale di Tropea sperro risorga”. La sanità è, infatti, uno dei temi più sentiti dai residenti.

Accanto alla sanità, un altro tema che emerge con forza è quello della viabilità e dei parcheggi. Un altro cittadino ha evidenziato come la città, pur essendo bellissima, soffra di gravi difficoltà legate alla mancanza di spazi per il parcheggio. “I parcheggi sono essenziali e non si trovano, tantissimi problemi ma la città è bellissima,” ha detto, sottolineando una delle difficoltà quotidiane più fastidiose per i residenti e i turisti che affollano la città.